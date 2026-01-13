Krankenstand im Kreis Göppingen: Die Viren-Welle rollt durch den Kreis

Grippe, Corona, Erkältung oder Norovirus: Im Landkreis Göppingen sind derzeit viele Erreger in Umlauf. Schulklassen und Belegschaften sind ausgedünnt, die Arztpraxen voll.
Überall wird seit Wochen gehustet und geschnieft. Reihenweise fallen Mitarbeitende aus, auch viele Kinder liegen flach. Winterzeit ist eben Virenzeit. Vor allem rollt die Influenza-Welle durch den Landkreis, und das schon ziemlich lange: „Die Grippesaison hat dieses Jahr ungewöhnlich früh begonnen, vor allem wegen der in dieser Saison neu aufgetretenen Influenza-A-Variante“, teilt Clarissa Weber, Pressesprecherin im Göppinger Landratsamt, mit.