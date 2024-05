1 Karin Lehmann, Edson Pantaleao und Anwalt Roland Kugler haben nach der Sitzung das weitere Vorgehen besprochen. Ein Ende des Rechtsstreits ist nicht abzusehen. Foto: Redaktion

Edson Pantaleao de Oliveira ist eine begehrte Fachkraft. Er wartete dennoch neun Wochen auf seine Arbeitserlaubnis. So lange konnte er seine Stelle nicht antreten. Den Schaden will ihm die Stadt dennoch nicht ersetzen.











Am Ende der Verhandlung am Landgericht versuchte Richter Krauss mit einem Appell an die Menschlichkeit, die Vertreter der Stadt Stuttgart zu überzeugen, einen Vergleich mit der Gegenseite abzuschließen. Er zielte auf den Fachkräftemangel und die „wertvolle Arbeit für die Gesellschaft“ des auf 3300 Euro Schadensersatz klagenden Krankenpflegers Edson Pantaleao de Oliveira ab. Es dürfte vergeblich gewesen sein, auch wenn der Richter betonte, ein Ausgleich für entgangenen Lohn wäre „keine Blaupause“ und dürfte damit auch keine Signalwirkung auf Ausländer haben, die ebenfalls am behördlichen Schwergang des Amts verzweifeln.