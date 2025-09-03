Krankenkassenbeiträge: Krankenkassen warnen vor neuen Beitragserhöhungen ohne rasche Reformen

Vor dem Koalitionsausschuss im Kanzleramt haben die gesetzlichen Krankenkassen vor weiter steigenden Beiträgen zum Jahreswechsel gewarnt, sollte es keine baldigen Reformen geben.
Vor dem Koalitionsausschuss im Kanzleramt haben die gesetzlichen Krankenkassen vor weiter steigenden Beiträgen zum Jahreswechsel gewarnt, sollte es keine baldigen Reformen geben. „Die Politik muss rasch handeln, denn sonst werden die Zusatzbeiträge zum 1. Januar die Drei-Prozent-Schwelle überspringen“, sagte der Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbands, Oliver Blatt, der „Augsburger Allgemeinen“ vom Mittwoch.