Krankenhaus verlassen, aber ...: Margrethe von Dänemark: So geht es ihr nach dem Sturz

Der dänische Königspalast hat sich zum Gesundheitszustand von Margrethe von Dänemark (84) geäußert. "Königin Margrethe ist heute aus dem Rigshospitalet entlassen worden und befindet sich nun wieder in ihrem Haus auf Schloss Fredensborg", heißt es über die frühere Regentin und Mutter von König Frederik X. (55).

"S.M. Königin Margrethe wurde am Mittwochabend nach einem Sturz ins Krankenhaus eingeliefert, bei dem sie sich unglücklicherweise eine Verletzung im Bereich der Halswirbelsäule und einen Bruch der linken Hand zugezogen hat", heißt es weiter in dem Statement, das unter anderem auf der Palast-Homepage veröffentlicht wurde.

Lesen Sie auch

Zur Verletzung und den Folgen teilt der Palast mit: "Als Folge des unglücklichen Sturzes ist ihre linke Hand nun eingegipst, und die Königin wird in den kommenden Monaten eine steife Halskrause tragen müssen."

Weiter erfahren auch die Followerinnen und Follower auf Instagram: "Königin Margrethe ist guter Dinge und es geht ihr den Umständen entsprechend gut, aber sie wird für längere Zeit krankgeschrieben sein. Dies bedeutet auch, dass die Anwesenheit der Königin bei einer Reihe von Veranstaltungen in der kommenden Zeit abgesagt wurde."

Sturz am Mittwoch

Dass Margrethe am Mittwoch im Schloss Fredensborg gestürzt und in ein Krankenhaus in Kopenhagen gebracht worden war, bestätigte eine Hofsprecherin am Donnerstag der dänischen Nachrichtenagentur "Ritzau". Kurz zuvor hatte die frühere Regentin noch eine Veranstaltung besucht.

Wie unter anderem die britische Boulevardzeitung "B.T." berichtete, teilte Hofinformationschefin Lena Balleby mit: "Königin Margrethe wurde gestern Abend nach einem Sturz im Schloss Fredensborg ins Rigshospitalet eingeliefert. Der Königin geht es den Umständen entsprechend gut, aber sie befindet sich derzeit zur Beobachtung im Krankenhaus."

Überraschung in der Neujahrsansprache

In ihrer Neujahrsansprache hatte Margrethe für eine handfeste royale Überraschung gesorgt und ihre Abdankung für den 14. Januar angekündigt - genau 52 Jahre nach ihrer Thronbesteigung.

Eine Rückenoperation im Jahr 2023 war der Auslöser für ihre Überlegungen, wie sie damals dem Volk erklärte: "Natürlich gab die Operation auch Anlass, über die Zukunft nachzudenken, ob die Zeit gekommen sei, die Verantwortung der nächsten Generation zu überlassen. Ich habe entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist."

Doch auch nach ihrer Abdankung übernahm Margrethe - die ihren Königinnen-Titel behalten hat - weiterhin zahlreiche offizielle Aufgaben.