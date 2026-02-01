Krankenhaus Schorndorf: Schon erstaunlich weit – warum der Neubau der Rems-Murr-Klinik Hoffnung macht

Architekten-Insolvenz und Kostendruck haben den Neubau der Rems-Murr-Klinik in Schorndorf bisher begleitet. Wie weit ist das Projekt, wann kann der Klinikbetrieb starten?
Der Beton ist gegossen, das Dach dicht. Seit Ende Oktober steht der Rohbau des neuen Funktionsgebäudes an der Rems-Murr-Klinik in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Und wer dieser Tage einen Blick ins Innere wirft, stößt auf ein überraschend fertiges Detail: Der Tresen der künftigen Patientenaufnahme wirkt, als könne hier morgen der Klinikbetrieb starten.