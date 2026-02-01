Krankenhaus Schorndorf: Schon erstaunlich weit – warum der Neubau der Rems-Murr-Klinik Hoffnung macht

Architekten-Insolvenz und Kostendruck haben den Neubau der Rems-Murr-Klinik in Schorndorf bisher begleitet. Wie weit ist das Projekt, wann kann der Klinikbetrieb starten?

Der Beton ist gegossen, das Dach dicht. Seit Ende Oktober steht der Rohbau des neuen Funktionsgebäudes an der Rems-Murr-Klinik in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Und wer dieser Tage einen Blick ins Innere wirft, stößt auf ein überraschend fertiges Detail: Der Tresen der künftigen Patientenaufnahme wirkt, als könne hier morgen der Klinikbetrieb starten.

Tatsächlich wird es noch zwei Jahre dauern, bis der gesamte Bau fertig ist. Doch was sich bereits jetzt abzeichnet, ist mehr als ein Baufortschritt – es ist ein Versprechen auf verlässliche Medizin in unruhigen Zeiten.

Zentrale Patientenaufnahme wächst mit sichtbarem Tempo

Wie die Rems-Murr-Kliniken mitteilen, wächst das neue Herzstück der Klinik mit sichtbarem Tempo. Besonders die Zentrale Patientenaufnahme nimmt Form an. Ein Ort, an dem künftig alles zusammenlaufen soll: Erste Hilfe, Diagnostik, Orientierung.

Wirkt, als könnte man morgen starten: die neue Patientenaufnahme in der Rems-Murr-Klinik in Schorndorf﻿ Foto: RMK

Das Gebäude, das auf 12.400 Quadratmetern Fläche entsteht, ist kein gewöhnlicher Klinikbau. Es folgt einer klaren, patientennahen Logik: kurze Wege, schnelle Diagnostik, funktionale Nähe. Im Erdgeschoss entstehen neben der Notaufnahme mit Schockraum auch Endoskopie, Radiologie, ein Herzkatheterlabor sowie eine Überwachungsstation – eng verzahnt, räumlich durchdacht.

Neue Stationen und OP-Säle: Konsequenzen aus der Pandemie

Im ersten Obergeschoss folgen eine Intensivstation samt Intermediate-Care-Einheit und Stroke Unit sowie eine Infektionsstation mit zehn Betten – eine direkte Konsequenz aus der Pandemieerfahrung. Und ganz oben im zweiten Obergeschoss: acht OP-Säle, drei Kreißsäle, Behandlungsräume.

Dass der Neubau auf Kurs ist, wirkt in Zeiten von Baustopps und Kostenexplosionen beinahe trotzig. Wie bereits beim Richtfest betont wurde, läuft das Projekt trotz der Insolvenz des ursprünglichen Architekturbüros stabil weiter – ein Kraftakt aus Koordination, politischer Rückendeckung und pragmatischer Entschlossenheit. Landrat Richard Sigel sprach damals von einem „Lichtblick in schwierigen Zeiten“.

Baden-Württemberg investiert 73 Millionen Euro in Klinikneubau

Das Land Baden-Württemberg trägt rund 73 Millionen Euro, also etwa 60 Prozent der Gesamtkosten. Die Ministerialdirektorin Leonie Dirks bezeichnete den Neubau beim Richtfest als „Bekenntnis zur bestmöglichen medizinischen Versorgung“.

Bei aller Betonung von Technik und Funktionalität sagen die Verantwortlichen auch immer wieder: Im Zentrum stehe der Mensch. Vor allem ältere Patientinnen und Patienten sollen von der klaren Struktur, der besseren Orientierung und den kurzen Wegen profitieren.

Klinikprojekt trotzt Herausforderungen

„Wir bauen keine Luftschlösser“, sagte Mertel beim Richtfest – und verwies damit auf die enge Klammer, in der sich Klinikprojekte derzeit bewegen. Die Krankenhausreform drückt, die Finanzierung bleibt fragil. Umso bedeutsamer, dass hier gebaut wird – mit Maß, Ziel und Rückgrat.

Bis 2028 wird es noch dauern, bis der Neubau voll in Betrieb geht. Dann aber soll hier nicht nur modernste Technik einziehen, sondern auch ein neues Selbstverständnis der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. Schorndorf soll nicht zum Prestigeprojekt, sondern zum praktischen Beweis werden, dass man auch unter schwierigen Bedingungen solide Gesundheitsstrukturen schaffen kann.