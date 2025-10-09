Krankenhaus nach Autounfall: Gene Simmons soll am Steuer das Bewusstsein verloren haben

Kiss-Bassist Gene Simmons ist am 7. Oktober nach einem Autounfall in Malibu ins Krankenhaus eingeliefert worden. Laut US-Medien sei der 76-Jährige am Steuer ohnmächtig geworden. Seine Ehefrau Shannon gab mittlerweile Entwarnung.

Ein Schrecken für Familie, Fans und die Rocklegende selbst: Gene Simmons, Bassist der legendären Band Kiss, wurde am Dienstag, 7. Oktober, nach einem Verkehrsunfall auf dem Pacific Coast Highway in Malibu ins Krankenhaus gebracht. Der 76-jährige Musiker soll nach eigenen Angaben gegenüber den Einsatzkräften während der Fahrt das Bewusstsein verloren haben.

Wie "People" unter Berufung auf "NBC4 Los Angeles" berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 13 Uhr. Simmons' SUV sei dabei über mehrere Fahrspuren geschleudert, bevor das Fahrzeug mit einem geparkten Auto kollidierte. Die Feuerwehr von Los Angeles County brachte den Rockstar zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Ehefrau Shannon gibt Entwarnung

Simmons' Ehefrau Shannon gab gegenüber "NBC4 Los Angeles" bereits ein Update zum Gesundheitszustand ihres Mannes. Der Musiker erhole sich nun zu Hause, so die Nachricht. Dabei erwähnte Shannon einen möglicherweise entscheidenden Hinweis: Ärzte hätten kürzlich die Medikation ihres Mannes umgestellt. Dies könnte im Zusammenhang mit dem Bewusstseinsverlust stehen.

Auch ein Vertreter des Rockstars äußerte sich: "Gene geht es gut und er ist bereits wieder zurück bei der Arbeit", sagte er "People".

Comeback in wenigen Wochen

Der Zeitpunkt des Unfalls könnte kaum ungünstiger sein. Kiss stehen kurz vor einem besonderen Ereignis: Im November plant die Band ihre erste gemeinsame Performance seit dem Rückzug von der Bühne im Jahr 2023. Vom 14. bis 16. November findet in Las Vegas das "KISS Army Storms Vegas"-Event statt, das gleichzeitig das 50-jährige Bandjubiläum feiert.

Das dreitägige Spektakel verspricht den Fans intime Einblicke: Geplant sind exklusive Fragerunden mit Bandmitgliedern, ein Panel mit dem langjährigen Manager Doc McGhee sowie eine Live-Performance des ehemaligen Kiss-Mitglieds Bruce Kulick. Simmons, Paul Stanley und Tommy Thayer werden dabei "unmaskiert" auftreten - eine Seltenheit für die Band, die für ihre ikonischen Bühnen-Personas bekannt ist.