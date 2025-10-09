Krankenhaus nach Autounfall: Gene Simmons soll am Steuer das Bewusstsein verloren haben

Kiss-Bassist Gene Simmons ist am 7. Oktober nach einem Autounfall in Malibu ins Krankenhaus eingeliefert worden. Laut US-Medien sei der 76-Jährige am Steuer ohnmächtig geworden. Seine Ehefrau Shannon gab mittlerweile Entwarnung.
Ein Schrecken für Familie, Fans und die Rocklegende selbst: Gene Simmons, Bassist der legendären Band Kiss, wurde am Dienstag, 7. Oktober, nach einem Verkehrsunfall auf dem Pacific Coast Highway in Malibu ins Krankenhaus gebracht. Der 76-jährige Musiker soll nach eigenen Angaben gegenüber den Einsatzkräften während der Fahrt das Bewusstsein verloren haben.