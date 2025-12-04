Nach noch nicht einmal einem Jahr ist Arkadiusz Praski schon wieder auf dem Absprung. Die Chefarzt-Stelle in der Frauenklinik wird ausgeschrieben.

Erst im Februar hat der Gynäkologe Arkadiusz Praski die medizinische Führung der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Leonberger Krankenhaus übernommen, jetzt ist er schon wieder auf dem Absprung. „Ja, er hat gekündigt“, bestätigt der Krankenhaus-Direktor Michael Baier die Personalie auf Anfrage unserer Zeitung. Angesichts des geplanten Umzugs der Gynäkologie in drei bis vier Jahren in das neue Flugfeldklinikum in Böblingen habe der 38-jährige Praski in Leonberg „keine Perspektive für sich“ gesehen.

Klinik Leonberg als „babyfreundliches Krankenhaus“ zertifiziert Der Klinikverbund hat die Position nun befristet ausgeschrieben. Bedenken, dass eine Neubesetzung angesichts des überschaubaren Zeitraums schwierig werde, hat Baier nicht. „Eine Chefarztstelle ist immer attraktiv“, meint der Krankenhaus-Chef, der in Leonberg neben seinen Management-Aufgaben als Chefarzt die Intensivmedizin leitet. Zumal die Gynäkologie und insbesondere der hebammengeführte Kreißsaal einen guten Ruf habe. Die Leonberger Klinik ist als „babyfreundliches Krankenhaus“ zertifiziert.

In letzterem Aspekt sehen niedergelassene Ärzte, Kommunalpolitiker und nicht zuletzt die Hebammen selbst noch eine Chance, dass es in Leonberg mit einer Geburtshilfe langfristig weitergehen könnte – gerade weil das Konzept der direkten Betreuung durch Hebammen bei vielen Müttern sehr gut ankomme. Dafür müssen die Geburtszahlen in Leonberg aber weiter ansteigen. Sollte der Kreißsaal in einigen Jahren geschlossen werden, gehen Insider davon aus, dass viele werdende Mütter nicht ans Flugfeld, sondern zur Entbindung in Stuttgarter Häuser gehen.

Wegen der Abbaupläne hatten sich der politisch verantwortliche Böblinger Landrat Roland Bernhard und der Geschäftsführer des Klinikverbundes, Alexander Schmidtke, schon viel Kritik anhören müssen. Die Hebammen organisierten Protestkundgebungen. Der Weggang der langjährigen Chefärztin Monica Diac verstärkte die Unruhe noch. Allerdings hat ihr Nachfolger Arkadiusz Praski die Frauenklinik schnell in ruhige Fahrwasser gebracht. Krankenhaus-Direktor Baier ist optimistisch, dass es mit einem neuen Chefarzt weiter aufwärts gehen wird.