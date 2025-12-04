Nach noch nicht einmal einem Jahr ist Arkadiusz Praski schon wieder auf dem Absprung. Die Chefarzt-Stelle in der Frauenklinik wird ausgeschrieben.
Erst im Februar hat der Gynäkologe Arkadiusz Praski die medizinische Führung der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Leonberger Krankenhaus übernommen, jetzt ist er schon wieder auf dem Absprung. „Ja, er hat gekündigt“, bestätigt der Krankenhaus-Direktor Michael Baier die Personalie auf Anfrage unserer Zeitung. Angesichts des geplanten Umzugs der Gynäkologie in drei bis vier Jahren in das neue Flugfeldklinikum in Böblingen habe der 38-jährige Praski in Leonberg „keine Perspektive für sich“ gesehen.