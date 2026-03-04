Wie Roland Bernhard die vorzeitige Verlagerung des Leonberger Kreißsaals nach Böblingen begründet. Eine Analyse, auch von Mehrheitsverhältnissen in den Kreisgremien.
Die urplötzlich verkündete Schließung der Geburtshilfe im Leonberger Krankenhaus zum Ende des März hat neben all dem Frust und der Wut in der Bevölkerung und in der Kommunalpolitik noch eine spannende Frage aufgeworfen: Können ein Aufsichtsratsvorsitzender – in Gestalt von Landrat Roland Bernhard – und ein Geschäftsführer in persona Alexander Schmidtke einfach so das Aus für ein elementares Angebot in einem großen Einzugsgebiet beschließen? Ganz ohne Aussprache im Kreistag und ohne entsprechenden Mehrheitsbeschluss?