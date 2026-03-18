Der Darmspezialist Wolfgang Heinz spricht mit dem Chef der Bauchchirurgie, Wolfgang Steurer, über Heilungsmöglichkeiten bei Darmkrebs. Für Heinz ist es eine Rückkehr.

Wenn am Mittwoch, 25. März, der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie im Leonberger Krankenhaus über die Prävention und Heilung von Darmkrebs informiert, so ist das für Wolfgang Heinz auch eine Rückkehr: 2014 hatte er das Leonberger Krankenhaus in gleicher Position nach fünf Jahren verlassen – auch unter dem Eindruck des sich schon seinerzeit deutlich abzeichnenden Zentralisierungs- und Sparkurses.

Seit Anfang des Monats ist der Darmspezialist wieder an seiner alten Wirkungsstätte – als Nachfolger seiner damaligen Nachfolgerin. Die sehr erfolgreich wirkende Barbara John hat vor einem Jahr überraschend den Klinikverbund Südwest verlassen. Über die Gründe für die Trennung schweigen sich beide Seiten bis dato aus.

Wolfgang Heinz: „Darmkrebs ist sehr oft heilbar“

Wolfgang Heinz wird am 25. März nicht alleine im Rahmen der Reihe „Medizin vor Ort“ über sein Fachgebiet berichten. Ihm zur Seite steht der weithin bekannte Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Wolfgang Steurer. Beide Mediziner beleuchten das Thema aus zwei Blickwinkeln – von der ersten Vorsorgeuntersuchung bis zur möglichen Operation.

Wolfgang Steuer ist Chefarzt der Bauchchirurgie in Leonberg. Foto: Gudrun de Maddalena/Klinikverbund

„Darmkrebs tritt sehr häufig auf, ist aber, wenn er frühzeitig entdeckt wird, sehr oft heilbar“, sagen die Fachärzte. „Die Voraussetzung dafür ist, dass Vorsorge,Diagnostik und Behandlung eng miteinander verzahnt sind.“ Das gemeinsame Ziel sei es, für jede Patientin und jeden Patienten die bestmögliche Therapie zu planen – abgestimmt zwischen Endoskopie, Chirurgie und weiteren Fachbereichen.

Die ersten Warnzeichen

Heinz und Steuer erklären, welche Warnzeichen ernst genommen werden sollten und welche modernen Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Auch die Frage, welche Rolle Nachsorge und individuelle Therapieplanung spielen, wird thematisiert. Im Anschluss stehen die Experten für Fragen zum Thema zur Verfügung.

Der mit Unterstützung des Fördervereins für das Krankenhaus Leonberg initiierte Vortrag findet am Mittwoch,25. März, 19 Uhr, im Mehrzweckraum des Krankenhauses im Erdgeschoss direkt hinter dem Haupteingang statt und ist kostenfrei. Die Vortragsreihe wird am 15. April mit dem Thema „Schulterverletzung“ fortgesetzt.