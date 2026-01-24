Für das Leonberger Personal soll es „spürbar anders“ werden. Nähe und Ansprache sind im werdenden Klinikbetrieb ein echtes Alleinstellungsmerkmal, meint Thomas K. Slotwinski.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses Leonberg erhielten jüngst Weihnachtskarten der besonderen Art: Die Grüße zum Fest waren überschrieben mit Sätzen wie „Weil Anerkennung das schönste Geschenk ist“ oder „Weil Lob kein Geheimnis bleiben sollte“. Dazu gab es ein Anschreiben, in der der Belegschaft für ihre „wertvolle Arbeit“ gedankt und versichert wurde, dass „jeder einzelne von Ihnen sehr wichtig“ ist.