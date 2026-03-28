Dass in der Leonberger Klinik nach mehr als einem halben Jahrhundert nun keine Kinder mehr auf die Welt kommen, ist Teil einer geplanten Abbau-Strategie, meint Thomas K. Slotwinski.
Im zweiten Stock des Leonberger Krankenhaus wird es spätestens am Dienstag sehr still werden. Dort wo mehr als ein halbes Jahrhundert die ersten Schreie vieler neuer Erdenkinder zu hören war, herrscht dann nur noch bleierne Ruhe. Die mit dem bundesweit äußerst selten vergebenen Zertifikat „babyfreundliches Krankenhaus“ ausgezeichnete Klinik verliert mit der Schließung der Geburtshilfe eines ihrer Herzstücke.