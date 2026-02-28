Spätestens jetzt ist klar, dass alle Treueschwüre des Landrats für die Leonberger Klinik Augenwischerei sind. Die Abbaustrategie ist zu offensichtlich, meint Thomas K. Slotwinski.
Vor dem Jahreswechsel erreichte unsere Redaktion eine Zuschrift, in der die Schreiberin darum bat, doch nicht mehr negativ über das Leonberger Krankenhaus zu schreiben. Sie begründete ihr Ansinnen mit einer Festellung aus einem unserer Kommentare: Um in ruhigere Fahrwasser zu kommen, brauche die Leonberger Klinik dringend Ruhe.