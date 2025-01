Alles war vorbereitet: ein Notfalldienstplan erarbeitet, verschiebbare Behandlungen aufgeschoben. Doch nun kommt doch alles ganz anders. Denn die Ärzte im Klinikverbund Südwest streiken nicht, wie am Dienstag noch angekündigt, von diesem Mittwoch an bis Freitag.

Die Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) haben sich bei einem kurzfristig anberaumten Sondierungsgespräch in der Nacht zu Dienstag auf ein Tarifergebnis verständigt. Daraufhin wurde der Streik, zu dem bundesweit die Ärzte aufgerufen waren, die an kommunalen Krankenhäusern arbeiten, abgesagt.

Beteiligen wollten sich auch Mediziner an den sechs Häusern des Klinikverbundes Südwest, also in Leonberg, Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg, Calw und Nagold. Lediglich den laufenden Betrieb der Stationen sowie eine Notfallversorgung hätte es gegeben. Das bleibt den Patienten in Leonberg und andernorts nun erspart.

Nicht dringend notwendige Behandlungen, selektive Operationen, all das war verschoben worden. Was passiert nun? Man versuche, Verschobenes so schnell wie möglich aufzuarbeiten, heißt es von Seiten des Klinikverbundes auf Nachfrage. Allerdings seien manche Abteilungen dabei flexibler als andere – sprich in manchen Bereichen kann schneller reagiert und kurzfristig behandelt oder operiert werden, als in anderen.

In drei Stufen sollen die Ärzte an kommunalen Krankenhäusern insgesamt acht Prozent mehr Lohn erhalten. Auch Bereitschaftsdienstentgelte und der Einsatzzuschlag im Rettungsdienst erhöhen sich entsprechend. Zudem gibt es weitere Anpassungen und Vereinheitlichungen bei Schichtzulagen und Nachtdiensten. Die Mitglieder des Marburger Bundes müssen der Einigung mit der Arbeitgeberseite noch zustimmen.

Klinikverbund fordert Refinanzierung

„Grundsätzlich leisten unsere ärztlichen Kolleginnen und Kollegen einen enorm wichtigen Beitrag zur Versorgung unserer Patienten und haben deshalb auch eine entsprechende Entlohnung verdient, gerade in Zeiten steigender Inflation“, sagt Lukas Schult, Sprecher des Klinikverbundes Südwest. Auf den Verbund, der von den Kreisen Böblingen und Calw getragen wird, kommen damit höhere Ausgaben zu. „Um die resultierenden Mehrkosten zu decken, ist jedoch zwingend eine umfassende Refinanzierung der Tarifsteigerungen im Rahmen der Krankenhausreform notwendig“, ergänzt Schult.