1 Ins Krankenhaus in Marbach wurde in der Nacht zum Freitag eingebrochen. Foto:

Ein Einbruch ins Krankenhaus in Marbach in der Nacht auf Freitag gibt Rätsel auf. Von dem Einbrecher fehlt bislang jede Spur. Auch ist unklar, ob er eine Patientin schwer verletzt hat.

Marbach am Neckar - Ein Mann ist in der Nacht zum Freitag ins Krankenhaus in Marbach (Kreis Ludwigsburg) eingebrochen und hat eventuell eine Frau verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Unbekannte gegen 2.40 Uhr ein Fliegengitter an einem Fenster entfernt und war in ein Zimmer im Erdgeschoss eingestiegen. Ein Patient bemerkte den Einbrecher und drückte den Alarmknopf. Eine Krankenhausmitarbeiterin überraschte den Täter wenig später auf einem Flur und er flüchtete in den Keller. Als Polizeibeamte im Krankenhaus eintrafen, fanden sie eine schwer verletzte ältere Frau. Die Patientin wurde in ein anderes Krankenhaus auf die Intensivstation gebracht.

Laut der Polizei ist bislang unklar, ob der Einbrecher die Frau angegriffen hat oder sie aus dem Bett gefallen ist. „Das Fenster im Zimmer der Patientin stand ebenfalls offen und führte auf ein Vordach hinaus. Es ist aber noch völlig unklar, ob der Täter auf diesem Weg entkommen ist“, erklärte Polizeisprecher Peter Widenhorn. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur, obwohl das Krankenhaus vollständig durchsucht wurde. Die Polizei teilte lediglich mit, dass der Einbrecher ein rotes oder orangefarbenes T-Shirt trug und einen Rucksack dabei hatte.