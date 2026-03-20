Krankenhaus Herrenberg: Wut, Angst und Zuversicht – ein Abend voller Emotionen

Ab 8. Mai ist das Klinikum Herrenberg kein Krankenhaus mehr. Wie ein Infoabend zeigt, verspüren viele Bürger Unsicherheiten und Ängste. Was machen, wenn der Notfall eintritt?

Sechs Wochen bleiben noch, dann ist das altgediente Herrenberger Krankenhaus in seiner aktuellen Form Geschichte. Ab dem 8. Mai wird aus dem derzeitigen Klinikum mit Regelversorgungsauftrag ein größtenteils ambulant ausgerichtetes „Integriertes Gesundheitszentrum“ – ohne Operationssaal, ohne Intensivstation und ohne Geburtshilfe. Für Klinikpersonal und Patienten bedeuten die Umstrukturierungen einen tiefen Einschnitt.

Entsprechend emotional ist es am Donnerstagabend bei der Infoveranstaltung mit Klinikleitung, Landrat und Oberbürgermeister zugegangen. Die Ausführungen zur unpopulären Entscheidung und die Abschiedsworte verschiedener Abteilungen lösten unter den interessierten Bürgern im überfüllten Krankenhaus-Foyer eine Welle an Emotionen aus.

Grafische Darstellung der Veränderung Foto: Klinikverbund Südwest

Neben großen Ängsten, Wut und Unverständnis über die Entscheidung war auch große Identifikation mit einem Ort zu spüren, an dem in den vergangenen Jahrzehnten unzählige Menschen zur Welt gekommen, gesund gepflegt, aber auch gestorben sind.

Wehmut auch bei Landrat Bernhard

Auch Landrat Roland Bernhard war sichtlich angefasst, als er auf das Ende der über die Gäustadt hinaus bekannte Geburtshilfe zu sprechen kam: „Ich kann ihre Emotionen gut verstehen. Ich hätte auch nie gedacht, dass wir mal an diesen Punkt kommen werden. Für mich ist das alles auch mit Gefühlen verbunden: Vier meiner sechs Kinder sind hier in Herrenberg geboren. Die Geburtshilfe war ein Markenzeichen. Deshalb werden hier am 8. Mai sicher Tränen fließen.“ Die Abteilung wird nach Nagold übersiedeln.

Bald kein Krankenhaus mehr. Foto: Dudenhöffer

Wie aktuell noch in Herrenberg wird in Nagold dann die gynäkologische Chefärztin Ines Vogel die Leitung für den Bereich übernehmen. In ihrer Rede betonte die Ärztin die Notwendigkeit der Umstrukturierung: „Wir müssen umziehen, weil wir keine Intensivmedizin mehr haben können. Ohne Intensivmedizin kann ich keine Kreißsäle betreiben. Das wäre zu gefährlich.“ In Nagold bekämen sie nun eine „moderne“ Geburtshilfe mit „riesigem Kreißsaal“.

Über 40 000 Kinder haben in Herrenberg das Licht der Welt erblickt

Dennoch blickt Vogel mit einem „weinenden Auge“ auf das Ende: „Ich fühle mich sehr verbunden mit der Klinik. Ich habe hier selbst einen kleinen Herrenberger zur Welt gebracht. Auch deshalb tut es mir sehr leid. Ich werde die Geburtsstation in guter Erinnerung behalten.“ Der Geburtsrekord, erzählt Ines Vogel, lag bei 1439 – im Jahr 1988. „An diesen Wert kamen wie nie mehr ran.“ Als die Gynäkologin dann auch noch rekapituliert, dass nach ihrer Berechnung allein bis 2020 in Herrenberg rund 40 000 Kinder geboren sein müssen, brandet großer Applaus bei den ebenfalls emotionalen Zuhörern auf.

Viele Zuschauerfragen machten deutlich: Die Herrenberger sind verunsichert, wohin sie sich im Falle eines Notfalls wenden können. Die Antwort der Verantwortlichen ist klar: „Bei Verdacht auf lebensgefährliche Notfälle wie Herzinfarkte, Schlaganfälle, schwere Blutungen oder Lungenembolie kommen Sie nicht mehr nach Herrenberg, sondern rufen die 112. Der Notarzt weiß, wo er Sie hinbringen wird“, so der internistische Chefarzt Günter Schnauder. Schon heute, fügt Landrat Bernhard an, würden Patienten mit lebensbedrohlichen Verdachtsdiagnosen in Vollversorgerkrankenhäuser transportiert.

In Herrenberg wird es nur tags eine kleinere Notfallversorgung geben

Die Frage eines Bürgers, was er ohne Notfallambulanz in Herrenberg am Freitagabend um 23 Uhr mit akuten Beschwerden mache, beantwortet die Klinikdirektorin Simone Kern so: „Hier findet nur noch eine ambulante Notfallversorgung weniger ernster Erkrankungen statt, und zwar nur noch am Tag zwischen 8 bis 18 Uhr.“ Wichtig für Patienten, die zu einem Zeitpunkt nicht einfach ihren Hausarzt aufsuchen könnten, sei besonders die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung, die 116 117. „Dieser Service bei Beschwerden kann immer genutzt werden. Er ist auch deutlich verbessert worden“, betont die Klinikdirektorin, während einige im Publikum zu raunen beginnen.

Simone Kern und Alexander Schmidtke erklären das neue Konzept. Foto: Stefanie Schlecht

Trotz vielerlei geäußerten Zweifel ob der großen Veränderungen, die auf Herrenberg und das Obere Gäu zukommen, ist sich der Landrat sicher, mit dem neuen Gesundheitszentrum „den Nerv der Menschen“ zu treffen. „Wenn man die Entwicklung in Gesellschaft und Gesundheitssystem sieht, geht der Trend in Richtung ambulantes Behandeln. Auch wird die Gesellschaft immer älter. Mit den MVZ und der neuem Geriatrie tragen wir dem Rechnung“, erklärt Bernhard. Außerdem sei es bei einigen, schwerwiegenden Krankheitsbildern „schlicht fahrlässig, wenn Sie hier eine Behandlung wie in großen Krankenhäusern erwarten würden.“

Begleitet von Applaus kündigt der Landrat noch an, sich für die Ansiedlung einer immer wichtiger werdenden Sparte einzusetzen: „Wir bemühen uns, hier dann auch eine kinderärztliche Praxis einzurichten. Wie wir von Eltern wissen, drückt hier der Schuh. Wir sind wild entschlossen, eine Lösung zu finden.“

Medizinische Versorgung in Herrenberg

MVZ

Das neue Integrierte Gesundheitszentrum besteht unter anderem aus fünf Medizinischen Versorgungszentren (MVZ): Allgemeinmedizin, Chirurgie, Gynäkologie, Innere Medizin und Radiologie. Hinzu kommen Physiotherapie und eine Hebammenpraxis. Außerdem gibt es eine Kurzzeitpflege, eine Geriatrie und eine allgemeinmedizinische Basisversorgung mit jeweils 40 Betten auf quasi-stationärer Basis.

Rettungsdienst

Die Herrenberger Rettungswache verfügt über einen zweiten Rettungswagen und einen 24-Stunden-Notarztdienst. Sie ist über die Notfallnummer 112 zu erreichen, die immer gewählt werden soll, wenn sich Menschen in potenziell lebensbedrohlichen Zuständen befinden.