Krankenhaus Herrenberg: Wut, Angst und Zuversicht – ein Abend voller Emotionen

Ab 8. Mai ist das Klinikum Herrenberg kein Krankenhaus mehr. Wie ein Infoabend zeigt, verspüren viele Bürger Unsicherheiten und Ängste. Was machen, wenn der Notfall eintritt?
Sechs Wochen bleiben noch, dann ist das altgediente Herrenberger Krankenhaus in seiner aktuellen Form Geschichte. Ab dem 8. Mai wird aus dem derzeitigen Klinikum mit Regelversorgungsauftrag ein größtenteils ambulant ausgerichtetes „Integriertes Gesundheitszentrum“ – ohne Operationssaal, ohne Intensivstation und ohne Geburtshilfe. Für Klinikpersonal und Patienten bedeuten die Umstrukturierungen einen tiefen Einschnitt.