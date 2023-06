1 Auch optisch macht das neue Katharinenhospital viel her. Foto: /Jonas Ratermann

Der Trend zu großen und zentralen Klinikstandorten schreitet voran. Mit Milliardeninvestitionen versuchen die Krankenhäuser in der Region, ihre Standorte fit für die Zukunft zu machen. Was bedeutet das für die Patienten?









Für das Klinikum Esslingen ist es das größte Bauvorhaben in der 160-jährigen Geschichte des Hauses. In den kommenden 15 Jahren plant die Stadt Esslingen als Betreiberin, 270 Millionen Euro in die Sicherung und Weiterentwicklung des Krankenhauses zu investieren. Allein für den ersten Bauabschnitt, kürzlich war Spatenstich, werden mindestens 99 Millionen Euro benötigt. 270 Millionen Euro – das klingt viel, ist aber nur ein kleiner Teil einer viel größeren Summe. Mehrere Milliarden Euro nehmen die Klinikbetreiber in und rund um Stuttgart in die Hand, um ihre Häuser wettbewerbsfähig zu halten. Der Neubau des Katharinenhospitals des Klinikums Stuttgart etwa schlägt allein mit 800 Millionen Euro zu Buche.