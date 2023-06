1 „Für mich war Krebs gleichbedeutend mit Tod“, sagt Walle Assmann. Foto: Lichtgut//Ferdinando Iannone

Etwa 70 000 Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr an Brustkrebs. Nur ein Prozent von ihnen sind Männer. Der Marathonläufer Walle Assmann aus Kornwestheim hat die Diagnose mit 47 Jahren erhalten.









Sommer 2014, Ägypten. Die Luft flimmert vor Hitze. Keine Wolke am Himmel. Der Alltag ist weit weg. Walter Assmann macht mit seiner Lebensgefährtin Ingrid Verhoeven Urlaub in Hurghada. Sie sind nicht zum ersten Mal am Roten Meer. Beide genießen die Zweisamkeit beim Schnorcheln und Schwimmen. Walter Assmann, damals 47, erholt sich von seinen vielen Trainingseinheiten. Kurz vor der Reise ist er in Düsseldorf einen Marathon gelaufen. Zwei Stunden, 44 Minuten, eine Sekunde. Es ist seine persönliche Bestzeit.