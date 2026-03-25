Krailling in Oberbayern: Ehemann nach tödlichem Messerangriff auf Frau angeklagt

Sechs Kinder, häusliche Gewalt, ein Kontaktverbot – und dann ein tödlicher Angriff: Ein 37-Jähriger soll seine Ehefrau erstochen haben. Das Paar war erst wenige Wochen wiedervereint.
Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Mutter im oberbayerischen Krailling wird ihr Ehemann des Mordes angeklagt. Darüber hinaus wirft die Anklage dem 37-Jährigen vor, nicht nur für die drei gemeinsamen, sondern auch für drei nicht aus der Ehe stammende Kinder in betrügerischer Absicht Sozialleistungen beantragt zu haben.