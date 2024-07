Krafttanken nach der EM: Malerisches Foto: Manuel Neuer schiebt im Urlaub Kinderwagen

1 Manuel Neuer kann nach dem Ausscheiden bei der Fußball-Europameisterschaft nun die Seele baumeln lassen. Foto: imago images/Future Image

Manuel Neuer ganz privat: Auf Instagram hat der Nationalkeeper einen Urlaubsschnappschuss geteilt. Auf der malerischen Aufnahme schiebt er in sonnigen Gefilden einen Kinderwagen.











Bayern-Star Manuel Neuer (38) versetzt seine über 13,8 Millionen Follower auf Instagram mit einem zauberhaften Urlaubsfoto in Verzückung. Der Torwart der deutschen Fußballnationalmannschaft, der beim laufenden EM-Turnier unglücklich im Viertelfinale an Spanien gescheitert war, verbringt ganz offenbar momentan freie Tage mit Frau Anika und Söhnchen Luca in eher südlichen Gefilden. Zu dem Bild schreibt Neuer "Recharge", was auf Deutsch so viel bedeutet wie "Wieder aufladen".