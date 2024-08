1 Verschlingt jetzt weniger Geld: die Zapfsäule. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Die Spritpreise sinken weiter. Ein Grund ist die maue Nachfrage der Wirtschaft nach Öl.











München - Millionen Autofahrer finden das super: Der Kraftstoff E10 kostet an deutschen Tankstellen im Durchschnitt weniger als 1,69 Euro und ist damit so günstig wie zuletzt an Weihnachten vor zwei Jahren. Wie der ADAC mitteilt, ist Diesel mit durchschnittlich 1,56 Euro je Liter so günstig wie seit Juni 2023 nicht mehr.