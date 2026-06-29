Auch wenn die Maßnahme in der Nacht zum Mittwoch ausläuft, erwarten die freien Tankstellen erst am folgenden Mittag das Ende ihrer Wirkung. Die Preise sind zuletzt gestiegen.
München - Kurz vor dem Ende des Tankrabatts in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sieht eine Untersuchung des Ifo-Instituts Defizite in der Weitergabe. Für Diesel haben die Münchner Wirtschaftsforscher bis inklusive 25. Juni nur eine Weitergabe von durchschnittlich 12 Cent pro Liter errechnet. Das wäre deutlich weniger als die 16,7 Cent, um die die Steuer gesenkt wurde.