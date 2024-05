Alles begann mit einem Scherz im Fitnessstudio: „Bei der Wette mit einem Kumpel ging es nur um 20 Euro“, sagt Kraftsportler Felix Pfleiderer. Er sollte innerhalb eines Jahres Trainings soweit kommen, dass er eine Hantel mit 200 Kilogramm Gewicht drücken kann. Der junge Mann aus Lorch legte los. Es sollte der Beginn einer sprunghaften Karriere zum Profi-Kraftsportler sein. Am Montag holte sich der 22-Jährige nun den Weltmeister-Titel im Bankdrücken.

Derzeit findet in Austin im US-Bundesstaat Texas die Weltmeisterschaft im Bankdrücken statt. Mit dabei ist auch Pfleiderer aus Strauben in Lorch (Ostalbkreis). Der Kraftsportler setzte sich am Montag in seiner Alters- und Gewichtsklasse im „Classic Bench Press“ gegen sieben andere Spitzensportler aus der ganzen Welt durch. Dreimal musste der 22-Jährige eine Hantel auf dem Rücken auf der Bank liegend nach oben drücken bis die Arme ausgestreckt waren.

Felix Pfleiderer trainiert fünf Mal in der Woche im Fitnessstudio oder zuhause. Foto: White Lights Media

Die Regeln: Das Gewicht darf man selbst auswählen, aber es muss von Mal zu Mal schwerer werden. Mit 225 Kilogramm holte er sich schon beim zweiten Versuch den Sieg und Titel als Weltmeister. Im dritten Versuch wollte er aber noch einen neuen deutschen Rekord aufstellen. Es gelang: Pfleiderer stemmte erfolgreich 235 Kilo in die Höhe. Die Plätze zwei und drei bei den Juniors (unter 23 Jahren) belegten Nathan Britton aus dem Vereinigten Königreich und der Deutsche Luca Streif.

Meistertitel in Baden-Württemberg und Deutschland

„Es war schon schwer“, sagt der Kraftsportler, der erst seit gut einem Jahr beim Kraftsport-Verein im KSC Leintal trainiert. „Davor hab ich alleine trainiert“, erzählt Pfleiderer. Vor rund fünf Jahren hat er mit dem Training im Fitnessstudio für den Kraftdreikampf angefangen. Dazu gehören neben dem Bankdrücken auch Kniebeugen mit Gewicht und das Kreuzheben, bei dem der Sportler eine Hantel im Stehen vom Boden anhebt. Pfleiderer übt alle drei Disziplinen, doch nur beim Bankdrücken erreicht er nach eigener Aussage Wettkampfniveau.

Dass er das Zeug für Wettkämpfe hat, war spätestens seit dem 18. Juni 2023 klar, als der junge Mann bei der Baden-Württemberg-Meisterschaft den ersten Platz belegte. Nur wenige Monate später folgte Platz Eins bei der Deutschen Meisterschaft im Oktober vergangenen Jahres.

Kraftsport ist für Pfleiderer Freizeit

Pfleiderers Training ist umfangreich: Fünfmal in der Woche übt der Sportler für jeweils rund zwei Stunden im Fitnessstudio. Damit verbringt Pfleiderer, der als Industriemechaniker arbeitet, dort einen großen Teil seiner Freizeit. „Aber das macht mir Spaß. Das ist meine Freizeit“, erklärt er.

Auch Ernährung spielt eine wichtige Rolle. Pfleiderer muss genügend Kohlenhydrate und Eiweiß zu sich nehmen, da er viel Energie verbraucht. Reis, Fleisch und Gemüse gehören bei ihm üblicherweise auf den Teller. Dabei isst Pfleiderer mit seinen 170,55 Kilogramm normalgroße Portionen – aber die häufiger. Schon vier Stunden nach dem Essen gibt es oftmals die nächste Mahlzeit.

Mit dem Weltmeistertitel in der Tasche kann sich Pfleiderer nun eine Auszeit in Austin gönnen. Er macht noch ein paar Tage Urlaub in Texas, bevor er ins Remstal zurückkehrt. Und was macht ein Kraftsportler zum Zeitvertreib? Pfleiderer will sich die Stadt Austin anschauen, aber vorher „gehen Luca Streif und ich noch ein bisschen trainieren“, sagt der frisch gebackene Weltmeister.