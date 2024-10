Kraftpaule-Boss übernimmt das Tempus: Neueröffnung auf der Kulturmeile

1 Thorsten Schwämmle belebt die Kulturmeile als neuer Pächter des Tempus. Kulturbiergarten 2025 incoming! Foto: Björn Springorum

Kraftpaule-Macher Thorsten Schwämmle holt das Tempus aus dem Dornröschenschlaf. Unter seiner Leitung wird die verglaste Location im Haus der Geschichte zur charmanten Mischung aus Café, Bistro und Bar – mit Frühstück, Lunch, Tacos, Craft Beer und lokalen Weinen.











Was die räumliche Nähe von Staatstheater, Württembergischer Kunstverein, Haus der Geschichte und Staatsgalerie unter "Kulturmeile" so großspurig umfassen soll, ist in Wirklichkeit ein Ödland, das man als Stuttgarter eigentlich nur durchquert oder gezielt ansteuert, um schnell in einem der Häuser zu verschwinden.