Trotz seiner Verletzung bleibt Jamal Musiala optimistisch: In einem Interview für die neue Ausgabe von "GQ Germany" erklärt er, warum Rückschläge für ihn Chancen sind und auf wen er in herausfordernden Zeiten zählen kann.
Bis Jamal Musiala (22) wieder auf dem Spielfeld steht, wird es noch einige Zeit dauern. Bei der Klub-WM hatte sich der Fußballprofi schwer verletzt. Doch solche Rückschläge sieht er nicht unbedingt als negativ, wie er im Cover-Interview der neuen Ausgabe von "GQ Germany" erklärt. "Verletzungen gibt es in einer Karriere nun mal", sagt Musiala. "Ich sehe sie aber auch als Chance, seinen Körper besser kennenzulernen und so Erfahrung zu sammeln. Es geht darum, Rückschläge zu nutzen, um stärker zurückzukommen."