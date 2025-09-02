Kräuterterrassen in Kaisersbach: Kräuter, Kunst und Kulinarisches beim Herbstmarkt

Der Herbstmarkt in den Kräuterterrassen in Kaisersbach steigt am 14. September mit Führungen und vielen Infos. Was ist alles geboten?
Sie duften, sie schmecken und sind gut für die Gesundheit: Was Kräuter so alles können, das kann man in den Kräuterterrassen in Kaisersbach erfahren. Und die grünen Helfer können leicht in den Alltag integriert werden, damit man von ihren Kräften profitieren kann. Blähungen und Sodbrennen verhindern oder die Vitalität fördern – das alles geht mit Kräutern, sie stecken voller Vitamine und Mineralstoffe und haben durch ihre ätherischen Öle Einfluss auf die Gesundheit.