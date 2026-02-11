Der Krämermarkt Leonberg mit seinen vielen Ständen und unzähligen Waren ist vom Pferdemarkt nicht wegzudenken. Stellenweise ging es für Kunden am Dienstag nur in Trippelschritten voran.
Früh aufstehen? Stört Daniel Strohbach nicht. Für den Krämermarkt beim Leonberger Pferdemarkt stellt sich der 40-jährige Händler den Wecker sogar noch früher als gewöhnlich – auf 3 statt auf 4 Uhr. „Eine größere Tradition gibt es nicht“, sagt Daniel Strohbach mit Blick auf das Geschehen in Leonberg. Dann erzählt er, sein Job bereite ihm „eine Riesenfreude“. Für ihn und seine Frau Sabrina sei immer klar gewesen, dass sie das Geschäft ihres Großvaters und später des Vaters übernehmen. Wenngleich es mitunter auch viel Kraft koste, Waren auf Märkten feilzubieten.