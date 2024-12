Krämer zur Diskussion um Flüchtlings-Rückkehr: „Ich warne vor Schnellschüssen“

1 „Abwarten, wie sich die Situation in Syrien entwickelt“: Bischof Klaus Krämer. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad werden in Deutschland Rufe nach einer Rückkehr syrischer Flüchtlinge laut. Der neue Bischof der Diözese Rottenburg Stuttgart, Klaus Krämer, warnt vor vorschnellen Entscheidungen.











Link kopiert



Der neue Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Klaus Krämer, hält zum jetzigen Zeitpunkt nichts von einer Diskussion um die Rückkehr von syrischen Flüchtlingen. „Ich warne vor Schnellschüssen“, sagte Krämer am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion: „Ich halte es für angezeigt abzuwarten, wie sich die Situation in Syrien nach dem Sturz des Assad-Regiems entwickelt.“ Viele Flüchtlinge hätten von sich aus den Drang, in ihre Heimat zurückzukehren. „Aber die Seriosität gebietet es, die Situation zu beobachten, bis man sicher einschätzen kann, ob eine Rückkehr auch wirklich möglich und zumutbar ist.“