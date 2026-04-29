Krähenplage im Rems-Murr-Kreis: Erste Abschusserlaubnis erteilt – doch Waiblingen lässt die Krähenfrage offen

Lärm, Dreck, Ernteschäden: Im Rems-Murr-Kreis wächst der Druck wegen Krähen. Jetzt gibt es eine erste Ausnahmegenehmigung zur Vergrämung – doch das löst längst nicht alles.

Es ist ein Bild, das an Alfred Hitchcocks Krimiklassiker erinnert: schwarze Schwärme über Feldern, lärmende Vogelkolonien in Baumwipfeln, verschmutzte Wege unter ihnen. In manchen Teilen des Rems-Murr-Kreises hat sich die Saatkrähe vom stillen Begleiter zur lautstarken Herausforderung entwickelt. Landrat Richard Sigel machte das Thema jüngst im Kreistag halböffentlich – und setzte damit ein Signal.

Am Montag vergangener Woche, in der Festhalle von Murrhardt, wurde unter dem unscheinbaren Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ ein seltenes Dokument überreicht: eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung für den sogenannten Vergrämungsabschuss. Empfänger ist der Weinstädter Winzer, Landwirt und CDU-Kreisrat Markus Dobler – bislang der Einzige im Kreis mit dieser Erlaubnis.

Strenge Regeln: Abschuss nur als letztes Mittel erlaubt

Die Maßnahme ist eng begrenzt. Saatkrähen stehen unter Schutz, Eingriffe sind nur unter strengen Auflagen möglich. Ein Abschuss dient nicht der Bestandsreduktion, sondern der Abschreckung – als letztes Mittel. Wie das Landratsamt mitteilt, müssen zuvor alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft sein: Vogelscheuchen, akustische Reize, behandeltes Saatgut.

„Es reicht in der Regel, einen Vogel abzuschießen. Die Krähen sind schlau und warnen sich gegenseitig.“ Markus Dobler, Landwirt, Winzer und Jäger aus Weinstadt

Saatkrähen machen Landwirten die Ernte kaputt. Foto: picture alliance/dpa

Doch für Dobler ist die Lage längst eskaliert. „Seit vielen Jahren haben wir enorme Probleme mit Saatkrähen“, schildert er. Besonders betroffen seien Grünspargel, Süßkirschen sowie Mais- und Getreideaussaaten. Die Schäden sind konkret: „Wir haben Ernteausfälle von bis zu 20 Prozent.“ Ein wirtschaftlicher Einschnitt, der sich nicht einfach kompensieren lässt.

Landwirtschaft unter Druck: „Ein Riesendrama“

Für Dobler ist das Problem kein kurzfristiges Phänomen, sondern eine Dauerbelastung. „Seit ungefähr fünf Jahren ist das bei uns ein Riesendrama“, sagt er. Mehrere Anläufe seien gescheitert – auch an der Unteren Naturschutzbehörde. Die Folgen spüren nicht nur Landwirte: „Auch im Ort haben sich die Krähen breit gemacht. Schon im Dezember und Januar geht das Geschrei los.“

Die nun erteilte Genehmigung versteht Dobler als überfälliges Signal. „Ich bin froh, dass das Problem endlich anerkannt wird.“ Dabei gehe es nicht um Massenabschüsse: „Es reicht in der Regel, einen Vogel abzuschießen. Die Krähen sind schlau und warnen sich gegenseitig.“ Die abschreckende Wirkung sei aus der Jagdpraxis bekannt.

„Landwirtschaft muss sich lohnen“: Vergrämung im Verbraucherinteresse

Für Dobler steht mehr auf dem Spiel als einzelne Ernten. „Nur wenn sich Landwirtschaft lohnt, gibt es faire Preise und kurze Transportwege“, warnt er. Die Möglichkeit zur Vergrämung sei daher auch im Interesse der Verbraucher.

Bislang hat er noch keinen Abschuss vorgenommen. „Aber jetzt beginnt die kritische Phase mit der Maissaat“, sagt er. Landwirte ohne Jagdschein müssten sich an Jagdpächter wenden.

Während die Behörden noch weitere Anträge von Landwirten prüfen, berichten Betroffene auch im urbanen Bereich längst von konkreten Brennpunkten. Rund um Beutelsbach etwa häufen sich Klagen über Lärm und Verschmutzung. „Die Bäume sind schwarz“, heißt es aus der Bevölkerung.

Beinstein im Ausnahmezustand: Lärm, Kot, Kolonien

Auch in Waiblingen-Beinstein spitzt sich die Lage zu – und wird greifbar. Zwischen Grundschule und Beinsteiner Halle drängen sich in den hohen Platanen Nest an Nest. In den Wipfeln ein permanentes Flattern, ein aufgeregtes Kreischen, das in den Abendstunden besonders anschwillt.

Wege, Geländer und Altpapiercontainer in Waiblingen-Beinstein sind gesprenkelt mit Vogelkot. Foto: Frank Rodenhausen

Darunter ein anderes Bild: weiß gesprenkelte Wege, verschmutzte Geländer, überzogene Altpapiercontainer. Der Schulweg führt durch das Epizentrum der Kolonie. Eltern berichten von Ausweichrouten, von Kindern, die sich die Ohren zuhalten. Die Belastung ist nicht abstrakt, sondern täglich spürbar.

Konflikt vor Ort: Schutzstatus trifft Lebensrealität

Die Stadt Waiblingen spricht von einer „erheblichen Belastung“ für Anwohner. Rund 120 Saatkrähen und mehr als 60 Nester wurden gezählt. Lärm, Dreck, steigender Reinigungsaufwand – gleichzeitig der strenge Schutzstatus der Tiere. Ein klassischer Zielkonflikt zwischen Naturschutz und Lebensqualität.

Ein geplanter Eingriff scheiterte zuletzt an der Zeit. Gemeinsam mit der Naturschutzbehörde wollte die Stadt Nester entfernen und anschließend Falkner einsetzen. Doch die Brut begann früher als erwartet – Eingriffe waren rechtlich nicht mehr möglich.

Aufschub statt Lösung: Landwirte und Anwohner warten

Für viele Betroffene ist das schwer hinzunehmen. Sie sehen verlorene Zeit und wachsenden Druck. Gerade Landwirte klagen über steigende Kosten durch Nachsaaten und Ernteverluste.

Gleichzeitig betonen Behörden die Notwendigkeit eines Ausgleichs zwischen Artenschutz und menschlichem Lebensraum. Ziel sei ein nachhaltiges Gleichgewicht.

Doch dieses Gleichgewicht wirkt derzeit aus dem Lot. Während die Genehmigung für Markus Dobler als Signal gelten könnte, fehlt eine flächendeckende Strategie.

Ein Dilemma ohne schnelle Lösung

Denn die Krähen bleiben – anpassungsfähig, lernfähig, erfolgreich. Und genau das macht sie zum Problem. Zwischen Einzelfallentscheidungen und wachsendem Druck klafft eine Lücke.

Im Rems-Murr-Kreis ist die Krähenfrage längst mehr als ein Randthema. Sie zeigt, wie Naturschutz, Landwirtschaft und Alltag aufeinanderprallen – und wie schwer es ist, allen gerecht zu werden.