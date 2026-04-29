Krähenplage im Rems-Murr-Kreis: Erste Abschusserlaubnis erteilt – doch Waiblingen lässt die Krähenfrage offen

Lärm, Dreck, Ernteschäden: Im Rems-Murr-Kreis wächst der Druck wegen Krähen. Jetzt gibt es eine erste Ausnahmegenehmigung zur Vergrämung – doch das löst längst nicht alles.
Es ist ein Bild, das an Alfred Hitchcocks Krimiklassiker erinnert: schwarze Schwärme über Feldern, lärmende Vogelkolonien in Baumwipfeln, verschmutzte Wege unter ihnen. In manchen Teilen des Rems-Murr-Kreises hat sich die Saatkrähe vom stillen Begleiter zur lautstarken Herausforderung entwickelt. Landrat Richard Sigel machte das Thema jüngst im Kreistag halböffentlich – und setzte damit ein Signal.