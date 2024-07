Krähen in Stuttgart: Anwohner leiden unter Plagegeistern

1 Ute Börner hofft darauf, dass ihr endlich jemand hilft, die Saatkrähen loszuwerden. Foto: Marta Popowska

In Stammheim zeigt sich, wie problematisch es werden kann, wenn eine geschützte Vogelart zum Störfaktor wird.











Einen Wecker benötigen Ute Börner und ihre Nachbarn seit ein paar Jahren nicht. Gegen 4 Uhr am Morgen ertönt täglich ein Chor aus heiseren Krah, Krah, Kraahs. „Das geht bereits im Februar los und ist dann vor allem in der Brutzeit eine Dauerbeschallung bis Sonnenuntergang“, sagt die Stammheimerin. In den Platanen vor ihrem Haus entlang der Korntaler Straße hat sich eine Kolonie Saatkrähen angesiedelt, die mit den Jahren immer größer wurde. In ihrer Verzweiflung haben Ute Börner und ihr Mann sich an verschiedene Stellen in der Stadtverwaltung gewandt und nun, da ihnen bisher niemand weiterhalf, auch an den Bezirksbeirat.