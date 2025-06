Kräftiges Wachstum: Deutsche Nachfrage beflügelt Umwelttechnik in Baden-Württemberg

1 Die Umweltschutzbranche im Südwesten wächst (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Federico Gambarini

Wachstum in der Umweltschutzbranche in Baden-Württemberg: Die hohe Nachfrage aus dem Inland beflügelt die Unternehmen.











Die Umweltschutzbranche in Baden-Württemberg ist kräftig gewachsen: Betriebe im Land setzten 2023 rund 19,3 Milliarden Euro mit entsprechenden Gütern und Leistungen um. Das entspreche einer Steigerung um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mit. Treibende Kraft sei vor allem die hohe Nachfrage in Deutschland gewesen, während das Auslandsgeschäft an Bedeutung verloren habe.