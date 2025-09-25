Kräftiges Wachstum 2024: Allianz-Analyse: Weltweites Geldvermögen auf Rekordniveau

Im laufenden Jahr dürften die privaten Haushalte rund um den Globus in Summe noch reicher werden. Warum die USA dabei besonders hervorstechen und wie sich das Vermögen verteilt.
Frankfurt/Main - Die Menschen rund um den Globus sind nach Berechnungen der Allianz in Summe so reich wie nie - und dürfen 2025 mit einem weiteren Anstieg ihrer Geldvermögen rechnen. Die Rekordsumme von 269 Billionen Euro brutto nannten private Haushalte Ende vergangenen Jahres ihr Eigen, wie der Versicherungskonzern in seiner Vermögensstudie ("Global Wealth Report") mitteilt.