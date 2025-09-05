Kräftiges Lila ist angesagt wie nie: Electric Purple: Die Trendfarbe, die im Herbst 2025 alle elektrisiert

Goodbye Burgundy, hello Electric Purple! Die kräftige Lilanuance ist die Trendfarbe für den Herbst 2025. Designer wie Gucci, Miu Miu und Valentino setzen auf den Power-Ton - von monochromen Looks bis hin zu mutigem Color Blocking.
Burgunderrot und warme Naturtöne gehören seit Jahren zu den Klassikern der Herbstmode - doch 2025 bekommen sie ernsthafte Konkurrenz. Die Modewelt hat eine neue Lieblingsfarbe: Electric Purple. Ein kräftiges, fast neonartiges Lila, das nicht nur die Laufstege von Gucci, Valentino, Miu Miu oder Alexander McQueen dominiert, sondern auch schon jetzt in den Kleiderschränken von Mode-Ikonen angekommen ist.