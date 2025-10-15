Union und SPD haben ihren Streit über das Wehrdienstmodell des Verteidigungsministers nicht beilegen können. Am vorgesehenen Zeitplan wollen sie trotzdem festhalten.
Berlin - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann rechnet damit, dass das neue Wehrdienstgesetz trotz des Koalitionsstreits über die Ausgestaltung plangemäß am Donnerstag im Bundestag beraten wird. "Wir wollen unbedingt diese Woche die erste Lesung", sagte Linnemann am Abend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Er gehe davon aus, dass sich die Fraktionen von Union und SPD darauf verständigten.