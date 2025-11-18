Billie Eilish hat Elon Musk dafür kritisiert, sein Vermögen nicht genügend für gute Zwecke einzusetzen. Jetzt hat der Tech-Milliardär seinerseits reagiert und die Intelligenz der Sängerin verunglimpft.
Popstar Billie Eilish (23) und Tech-Milliardär Elon Musk (54) sind derzeit nicht gut aufeinander zu sprechen. Nachdem Eilish Musk dafür kritisiert hatte, sein immenses Vermögen nicht in stärkerem Maße für wohltätige Zwecke einzusetzen, hat dieser nun reagiert. Auf seinem eigenen sozialen Netzwerk X bezeichnete Musk die 23-Jährige als "nicht gerade die Hellste".