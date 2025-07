12 Euro - Krabbenbrötchen sind der neue Schampus

1 Der Hamburger Fischmarkt ankert auf dem Karlsplatz. Foto: Thomas Geromiller

Der Hamburger Fischmarkt ist wieder da. Auf dem Karlsplatz gibt es Backfisch, Aal, Jever und Shantys. Alles halt, was sich der Schwabe so unter Norddeutschland vorstellt. Moin.











Ein Angeber schwäbischer Herkunft hat es nicht leicht. In einer Stadt, in der man die Villa in Südfrankreich als Ferienhäusle bezeichnet, der Handwerker mit dem gebrauchten Mercedes zum Kunden fährt und den Porsche in der Garage lässt, wie soll man da bloß zeigen, dass man richtig viel Geld hat? Wir hätten da eine Idee. Eine recht schwäbische sogar. Am Donnerstag beginnt der Fischmarkt. Und da kann man sich abheben, indem man ein Krabbenbrötchen isst, für das man immerhin 12 Euro bezahlen muss. Da kann sogar die Sansibar im Dorotheenquartier mit ihrer Currywurst einpacken.