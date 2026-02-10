Die erfolgreichste K-Pop-Band der Welt - BTS - kommt 2026 nach Deutschland.
1
Die erfolgreichste K-Pop-Band der Welt - BTS - kommt 2026 nach Deutschland. Foto: -/YNA/dpa

K-Pop bleibt auch 2026 ein fester Bestandteil der deutschen Konzertlandschaft. Von weltweiten Superstars bis zu aufstrebenden Acts aus der Szene stehen zahlreiche Termine fest – verteilt auf mehrere Städte und Festivals.

Deutschland bleibt für internationale K-Pop-Tourneen ein wichtiger Anlaufpunkt. Auch im Jahr 2026 machen wieder zahlreiche koreanische Künstler und Gruppen hierzulande Station. Das Spektrum reicht von globalen Top-Acts wie BTS und Twice bis hin zu Newcomern und Szene-Namen, die vor allem bei eingefleischten Fans gefragt sind.

 

Besonders auffällig ist die Mischung aus großen Arena-Shows und kleineren Club-Konzerten. Während BTS erneut Stadionformat erreichen, setzen viele Acts auf intime Locations und Festivalauftritte – etwa beim K-Pop Revolution Festival in Mainz. Damit spricht der Konzertkalender sowohl Mainstream-Publikum als auch spezialisierte K-Pop-Fans an.

Neben bekannten Namen wie NMIXX, Woodz oder Yves stehen 2026 auch Künstler auf der Bühne, die ihre Fanbase in Europa weiter ausbauen wollen. Deutschland spielt dabei weiterhin eine zentrale Rolle innerhalb der Europa-Tourneen.

Übersicht: Diese K-Pop-Konzerte gibt es 2026 noch in Deutschland

K-Pop-Act Datum Ort
OMEGA X 12. Februar 2026 Frankfurt
OMEGA X 15. Februar 2026 Berlin
PRIMROSE 21. Februar 2026 Mainz*
XLOV 21. Februar 2026 Mainz*
TRENDZ 22. Februar 2026 Mainz*
LEE MINHYUK 22. Februar 2026 Berlin
JUSTB 01. März 2026 Berlin
JUSTB 04. März 2026 Köln
JUNHEE 06. März 2026 Köln
JUNHEE 08. März 2026 Berlin
NMIXX 24. März 2026 Frankfurt
82MAJOR 25. März 2026 Berlin
EL CAPITXN 27. März 2026 München
1VERSE 07. April 2026 Berlin
ROLLING QUARTZ 10. April 2026 München
ROLLING QUARTZ 12. April 2026 Köln
YVES 19. April 2026 Berlin
YVES 21. April 2026 Köln
ROVV, TWLV, MELOH 21. April 2026 Berlin
YVES 27. April 2026 München
TWICE 23. Mai 2026 Berlin
TWICE 26. Mai 2026 Köln
WOODZ 07. Juni 2026 Berlin
WOODZ 12. Juni 2026 Frankfurt
BTS 11. Juli 2026 München
BTS 12. Juli 2026 München

*K-Pop Revolution Festival

Weitere Konzertankündigungen für 2026 gelten als wahrscheinlich, da viele Tourpläne noch nicht vollständig veröffentlicht sind. Erfahrungsgemäß werden zusätzliche Termine oft erst Monate später bestätigt. Fans sollten daher regelmäßig die Ankündigungen der Veranstalter und Künstler im Blick behalten.

 