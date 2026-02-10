1 Die erfolgreichste K-Pop-Band der Welt - BTS - kommt 2026 nach Deutschland. Foto: -/YNA/dpa

K-Pop bleibt auch 2026 ein fester Bestandteil der deutschen Konzertlandschaft. Von weltweiten Superstars bis zu aufstrebenden Acts aus der Szene stehen zahlreiche Termine fest – verteilt auf mehrere Städte und Festivals.











Deutschland bleibt für internationale K-Pop-Tourneen ein wichtiger Anlaufpunkt. Auch im Jahr 2026 machen wieder zahlreiche koreanische Künstler und Gruppen hierzulande Station. Das Spektrum reicht von globalen Top-Acts wie BTS und Twice bis hin zu Newcomern und Szene-Namen, die vor allem bei eingefleischten Fans gefragt sind.