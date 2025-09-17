KPop Demon Hunters: Netflix-Film schreibt Streaming-Geschichte

Die Rekordjagd des Animationshits "KPop Demon Hunters" geht ungebremst weiter. Erstmals schaffte es ein Film bei Netflix auf über 300 Millionen Views.
Seit rund drei Monaten ist bei Streaminganbieter Netflix der ungewöhnliche Animationsfilm "KPop Demon Hunters" verfügbar. Neben herausragenden Kritiken fuhr der Streifen der Regisseure Maggie Kang und Chris Appelhans seither auch diverse Rekorde ein. Der jüngste davon ist besonders beeindruckend: Als erste Eigenproduktion erreichte der Film über 300 Millionen Zugriffe.