KPop Demon Hunters: Netflix-Film schreibt Streaming-Geschichte

Die Rekordjagd des Animationshits "KPop Demon Hunters" geht ungebremst weiter. Erstmals schaffte es ein Film bei Netflix auf über 300 Millionen Views.

Seit rund drei Monaten ist bei Streaminganbieter Netflix der ungewöhnliche Animationsfilm "KPop Demon Hunters" verfügbar. Neben herausragenden Kritiken fuhr der Streifen der Regisseure Maggie Kang und Chris Appelhans seither auch diverse Rekorde ein. Der jüngste davon ist besonders beeindruckend: Als erste Eigenproduktion erreichte der Film über 300 Millionen Zugriffe.

Um ganz genau zu sein 314 Millionen, wie die Seite "Screen Rant" zusammenaddiert hat. Damit ist "KPop Demon Hunters" mit weitem Abstand der erfolgreichste Netflix-Streifen aller Zeiten. Den bisherigen Rekord hielt "Red Notice" mit Dwayne Johnson (53), Gal Gadot (40) und Ryan Reynolds (48) in den Hauptrollen. Im Vergleich zum neuen Rekordhalter hat der 2021 erschienene Actionfilm im dafür zulässigen Zeitrahmen aber "nur" rund 240 Millionen Views vorzuweisen.

Denn für die ewige Bestenliste der Netflix-Views zählt die Performance eines Titels in den ersten 91 Tagen nach Veröffentlichung. Im Fall von "KPop Demon Hunters" ist dieser Zeitraum diese Woche zwar erreicht, der Hype ist aber weiterhin ungebrochen. Laut der offiziellen Netflix-Seite ist er seit 13 Wochen in den weltweiten Top-10-Charts und rangiert auch in der aktuellen Woche noch in 39 Ländern auf Platz eins.

Auch im Kino und im Radio ein Hit

In Nordamerika eroberte die Mischung aus Animations- und Musikfilm zudem als Version zum Mitsingen die Kinos, der Soundtrack ist längst ein weltweiter Hit. So erklärte im August die GfK Entertainment den Hit "Golden" aus dem Netflix-Film zum offiziellen Sommerhit 2025 in Deutschland.

"KPop Demon Hunters" erzählt die Geschichte der K-Pop-Band Huntr/x, deren Mitglieder in Wahrheit auch Dämonenjägerinnen sind. Das Trio bestehend aus Rumi (Stimme im Original: Arden Cho, 40), Mira (May Hong, 36) und Zoey (Ji-young Yoo, 26) trifft auf die K-Pop-Boygroup Saja Boys, die zunehmend populärer wird. Deren Mitglieder sind jedoch in Wahrheit Dämonen - ein Kampf der Bands um das Schicksal der Menschheit entbrennt.