Die zweite Jahreshälfte 2025 wird zur Hochsaison für K-Pop-Fans. Gleich mehrere Top-Acts der Szene haben ihre Rückkehr angekündigt – mit neuen Alben, internationalen Tourneen und besonderen Jubiläen. Die Vorfreude ist entsprechend groß: Von der Wiedervereinigung von BTS über das Tour-Comeback von Blackpink bis hin zu neuen Releases von TWICE, ITZY und Super Junior – hier sind die wichtigsten Infos im Überblick.

BTS: Neustart nach der Dienstpflicht

Nach einer mehrjährigen Pause wegen des südkoreanischen Militärdiensts steht BTS vor dem nächsten Kapitel ihrer Karriere. Noch im Juni kehren mit RM, V, Jimin, Jungkook und Suga die letzten Mitglieder zurück – Jin und J-Hope sind bereits seit 2024 wieder aktiv. Das bedeutet: Ein vollständiges Comeback ist endlich möglich.

Schon Mitte Juni feiert die Gruppe ihr jährliches „FESTA“-Event in Goyang – inklusive Fan-Ausstellungen, Solo-Konzerten und emotionaler Rückblicke. Parallel deuten erste Soloprojekte, neue Songs und das angekündigte Motto „Twelve O’Clock“ auf einen frischen Anfang hin. Offiziell ist ein Gruppen-Comeback für Ende 2025 oder Anfang 2026 geplant. Die ARMY steht in den Startlöchern.

Blackpink: „Deadline“-Tour und neue Musik

Blackpink kehren zurück – größer als je zuvor. Nach fast zwei Jahren Pause startet das Quartett am 5. und 6. Juli mit zwei Stadionkonzerten in Südkorea ihre „Deadline World Tour“. Die Tour umfasst 18 Shows in 10 Städten, darunter Paris, London, New York und Toronto. Für Deutschland gibt es noch keinen bestätigten Termin – die Nachfrage ist jedoch riesig.

Parallel zur Tour erscheint auch neue Musik. Die Gruppe hat bei YG Entertainment einen exklusiven Gruppenvertrag unterschrieben, eine eigene Management-Einheit wurde gebildet. Dass die vier Mitglieder zuletzt mit Solo-Alben, Serienrollen und Modekampagnen weltweit präsent waren, befeuert die Erwartungen zusätzlich.

ITZY: Zurück mit „Girls Will Be Girls“

Nach acht Monaten Pause meldet sich ITZY mit einem neuen Mini-Album zurück. Am kommenden Montag erscheint „Girls Will Be Girls“ – inklusive eines kraftvollen Titelsongs und aufwendig produzierter Musikvideos. Die bisherigen Teaser versprechen eine Mischung aus düsterer Ästhetik, Kinobildern und dramatischer Storyline.

Das Comeback ist nicht nur musikalisch ein Statement, sondern soll auch ITZYs Image als selbstbewusste Girlgroup weiter schärfen. Besonders auffällig: Die fünf Mitglieder inszenieren sich als Heldinnen einer cineastischen Erzählung – mit Verfolgungsjagden und mysteriösen Symbolen. Fans dürfen sich auf ein spektakuläres Comeback freuen.

TWICE: Großes Album, große Bühne

TWICE bringen am 11. Juli ihr viertes Studioalbum „This Is For“ heraus – das erste Longplay-Release seit fast vier Jahren. Die Gruppe, die zuletzt in 27 Städten auf Welttournee war und sogar Coldplay supportete, knüpft damit direkt an ihre internationalen Erfolge an.

Die Veröffentlichung ist mehr als ein Comeback – sie markiert einen Meilenstein in TWICEs Karriere. Zum zehnjährigen Bandjubiläum setzt man auf Größe: Stadionkonzerte, Festivalauftritte (u. a. bei Lollapalooza in Chicago) und ein Album, das die Bandbreite der Gruppe voll ausspielen soll.

Super Junior: Jubiläum mit neuem Album

Die Legenden der zweiten K-Pop-Generation feiern ihren 20. Geburtstag. Super Junior bringen am 8. Juli ihr zwölftes Studioalbum „Super Junior25“ auf den Markt – eine bewusste Reminiszenz an ihr Debütalbum „Super Junior05“ von 2005.

Das neue Album enthält neun Tracks, über die Inhalte hält sich SM Entertainment noch bedeckt. Es ist die erste Veröffentlichung seit fast drei Jahren – und damit ein wichtiges Signal, dass Super Junior auch 2025 noch mitreden wollen. Ein globales Online-Showcase ist ebenfalls geplant.

Der Sommer 2025 verspricht ein Feuerwerk an K-Pop-Highlights. Ob das emotionale Comeback von BTS, die Mega-Tour von Blackpink oder das Jubiläum von Super Junior – die größten Acts der Branche melden sich eindrucksvoll zurück. Für Fans weltweit beginnt jetzt die Zeit des Wartens, Fieberns und Mitfeierns.

