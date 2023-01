18 Auch für historische Stadtführungen – hier etwa Kleidung zum Bauernaufstand des Armen Konrads – hat der Theater­kostümverleih viel im Fundus. Foto: Gottfried Stoppel

Ob Waiblinger Nachtwächter, die Darstellung des Armen Konrads oder 900-Jahr-Feier in Fellbach: Das Theaterkostümhaus in Untertürkheim bietet die authentische Kleidung. Besuch in einem Haus, das auch der Kabarettist Christoph Sonntag schätzt.















Kopfbedeckung, Hose und Hemd eines einfachen Mannes, nachempfunden dem Stil um 1500 – alles ist zurechtgelegt. Das Kostüm zur authentischen Darstellung des Bauernaufstands des Armen Konrads wurde abgeholt. Schorndorfs Stadtführer Johannes Eller schlüpft dann in die Kleidung, um den einstigen Anführer von dort, Caspar Pregatzer, zu verkörpern. Eller geht mit den Besuchern auf Zeitreise und zeigt als historische Figur Schauplätze der schwäbischen Rebellion in Schorndorf. Welche Nöte plagten die einfachen Menschen um 1514? Auch das ist Thema der Stadtführung am Sonntag, 30. April. Diese Führung wird seit 2014 angeboten, als der 500. Jahrestag des Armen Konrads gefeiert wurde.

Kleider für historische Stadtführungen aus dem Kostümhaus

Der Bauernaufstand des Armen Konrads hatte verschiedene Schauplätze im Remstal. Auch Peter Gais, er war ein Tagelöhner aus Beutelsbach, bot dem Herzog damals die Stirn und kämpfte für Gerechtigkeit. Der Bildhauer Fritz Nuss hat dem geschichtsträchtigen Rebellen mit einer Skulptur ein Denkmal gesetzt, es steht vor dem Rathaus in Beutelsbach.

„Alle Teile des Kostüms vom Armen Konrad sind von uns selbst gefertigt“, sagt Thomas Kerber, Inhaber des Theaterkostümhauses in Untertürkheim. Sein Fundus ist riesig. Er stattet Darsteller, die in die Rolle historischer Figuren schlüpfen, mit dem entsprechenden Outfit aus. So wird auch Gerhard Greiner, der als Nachtwächter Führungen durch die Waiblinger Altstadt anbietet, von ihm mit Hellebarde und Horn ausgestattet. Beim 900-Jahr-Jubiläum in Fellbach sorgte das Theaterkostümhaus für den geschichtsträchtigen Look der Schauspieler, die die Rolle der Pfalzgräfin von Calw mit dem langen Zopf, von Eduard Mörike oder Amandus Auberlen übernahmen.

Bei den Perücken, die der jeweiligen Epoche entsprechen, kommt Thomas Kerbers Bruder Andreas ins Spiel. Er rundet mit seinem Perückenverleih die historische Optik der Figuren mit der entsprechenden Haartracht ab. Aufgereiht und fein sortiert werden die Perücken in einem der vielen Räume des Theaterkostümhauses präsentiert. Allein 1900 Haarteile zählen zum Fundus.

Wer durch die Gänge des Gebäudes in Untertürkheim geht, muss schauen, dass er den Überblick behält. Es gibt Biedermeier-Hosen in allen Farbtönen, römische Brustpanzer in unterschiedlichen Größen, Helme, Jacken und jegliches Zubehör in den fast endlosen Regalreihen. Tunika, Mieder, Kleid oder Uniform, Kettenhose, Trikot, Hose, Rock, Hemd, Bluse oder Kettenärmel, Lederkragen, Kettenhaube oder Mantel – Beispiele, die im Internetauftritt aufgelistet sind. Rund 2000 Paar historische Schuhe gehören dazu.

Die 900-Jahr-Feier der Stadt Fellbach 2021 musste gleichwohl wie viele andere Veranstaltungen in einer abgespeckten, Corona-angepassten Form stattfinden. Das Virus hat viele Events ausgebremst – und ebenso die Macher des Theaterkostümhauses in Untertürkheim. Thomas Kerber führt den Familienbetrieb bereits in vierter Generation, doch der Einschnitt durch Corona sei besonders groß gewesen, sagt er.

Ein zweites berufliches Standbein wegen Corona

So hat sich Thomas Kerber inzwischen ein zweites Standbein zugelegt. Er befördert Schüler mit Handicap, zusätzlich zum Theaterkostümverleih. Zeitlich sei das wegen der Flexibilität gut zu verbinden, sagt Thomas Kerber. Er fährt im Auftrag des Fellbacher Unternehmens Taxi-Rainer, das Michael Elez vor rund vier Jahren übernommen hat. Und da er mit Michael Elez auch befreundet sei, sei diese Möglichkeit besonders willkommen gewesen.

Zum Glück laufe der Kostümverleih wieder Schritt für Schritt an. Es kämen beispielsweise wieder Anfragen vom Menschen, die den Wiener Opernball mit entsprechender Robe besuchen möchten. Thomas Kerber, gelernter Schneider von Beruf, kann genau erklären, was einen Smoking, Cutaway oder Frack ausmacht und wo der Unterschied liegt. In dem Trakt mit Roben und Fräcken für Hochzeit oder Ball gibt es geschickterweise auch die Möglichkeit, die Kleidung gleich anzuprobieren. In insgesamt drei Kabinen können die Kleider angezogen werden.

Etwas umstrukturiert wurde das Lager des Kostümhauses. Bei der Ballkleidung hängen nun auch die bunten Flower-Power-Kleider, die immer wieder bei Faschingspartys zum Einsatz kommen. Privatpersonen sind hier ebenso Kunden wie Organisationen, Schulen und Vereine, die größere Veranstaltungen planen. Auch manche Theater-AG wie eine Gruppe des Waiblinger Salier-Gymnasiums habe ihre Kostüme über das Theaterkostümhaus bezogen.

Auch Christoph Palm, Andreas Hesky und Christoph Sonntag kommen

Beim Festumzug zum 200-Jahr-Jubiläum des Stuttgarter Volksfests wurden 2018 Gruppen in Mannschaftsstärken eingekleidet. Da steckt dann einiges an Logistik dahinter, um Hunderte von Teilnehmern in das richtige Outfit zu stecken. „Zum Göppinger Maientag braucht es einen 13-Tonner, um das Material zu transportieren“, sagt Thomas Kerber. Seit Jahren stattet er den historischen Festzug beim Maientag in der Hohenstaufenstadt aus. Auch mancher Lokalpolitiker habe schon Kostüme ausgeliehen, erzählt der Experte fürs Verkleiden. So sei beispielsweise Fellbachs Ex-Oberbürgermeister Christoph Palm im Theaterkostümhaus ebenso fündig geworden wie Waiblingens früheres Stadtoberhaupt Andreas Hesky. Und der Kabarettist Christoph Sonntag, der als Bruder Christophorus wieder am Samstag, 25. Februar, in der Alten Kelter Fellbach gastiert, habe die passende Mönchskutte sogar abgekauft.

Kontakt Theaterkostümhaus Wagner, Stubaier Straße 39 in Stuttgart-Untertürkheim, Telefon 0711 / 33 10 89, E-Mail info@kostuemverleih-wagner.de.

Mehr Informationen zum Verleih: www.kostuemverleih-wagner.de

Nachtwächterführungen online: www.waiblingen.de

Historische Führungen in Schorndorf: www.schorndorf.de