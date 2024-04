15 Beim Kostümball der Staatsoper im und vor dem White Noise in den Tiefen des Schwabenzentrums ist die Diversität der Star. Foto:

Glamourös, grotesk, gierig: Der Kostümball der Staatsoper, ein frivoles Fest der Fantasie, zählt zu besten Partys der Stadt. Das Motto im White Noise zielt auf die 20er Jahre: „Get a Wiggle on“. Bitte einen Zahn zulegen, wenn der Vulkan zum Tanzen bittet!











Link kopiert



In dieser Nacht reibt man sich die Augen. Glitzernde Tänzerinnen in Charleston-Kleidern und Lebemänner, die Anzüge im Schnitt von Mafia-Bossen samt Schiebermütze tragen, rücken nacheinander an. Wer in ihre Gesichter blickt, liest Entschlossenheit: Diese Leute sind bereit für erotisch-elektrisierende Eskapaden.