1 Ein vertrauter Anblick, wenn gerade kein Homeschooling ist: Schüler in vollen Bussen Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner

Das Abo für Schülerfahrkarten selbst wird teurer, aber endlich soll auch der Zuschuss dafür steigen, so dass Familien unter dem Strich etwas weniger zahlen müssen. Wie lange Wartezeiten man Schülern zumuten kann, die auf S-Bahn und Bus angewiesen sind, darüber schieden sich im Kreistag die Geister.















Kreis Ludwigsburg - Es geht ganz schön an die Familienkasse, wenn Kinder Bus und S-Bahn brauchen, um zur Schule zu kommen. 43,20 Euro pro Monat und Kind müssen Eltern für das VVS-School-Ticket berappen. Das Abo kostet eigentlich 54,70 Euro, der Landkreis bezuschusst es mit 11,50 Euro, steuert jährlich in Summe also rund drei Millionen Euro bei. Von der Tarifzonenreform 2019, die anderweitig teils deutliche Vergünstigungen brachte, hatten die Familien mit ÖPNV-nutzenden Schulkindern nichts, weil das Ticket netzweit gilt.

Seit sieben Jahren ist der Zuschuss für das Schülerticket nicht erhöht worden. Was zum Schuljahr 2021/22 allerdings erhöht wird, ist der Preis für das School-Ticket selbst: Es kostet dann 56,15 Euro. Allerhöchste Zeit, nun auch mit dem Zuschuss nachzuziehen, haben jetzt die VVS-Verbundlandkreise und die Stadt Stuttgart erkannt – und wollen ihren Anteil am Schülerfahrausweis auf 15 Euro monatlich hochschrauben, sodass sich die Monatskosten für die Eltern trotzdem um rund zwei Euro senken. „Obwohl wir wegen der Pandemie in einer schwierigen Haushaltslage sind, empfehlen wir, hier mitzugehen“, riet Landrat Dietmar Allgaier im Ausschuss für Umwelt und Technik.

Belastete Familien

Das Votum fiel einstimmig aus. „Ein guter Schritt zum richtigen Zeitpunkt“, fand etwa Hans Schmid (CDU), wenngleich er für den Kreishaushalt in der Konsolidierung nicht leicht zu stemmen sei. „Aber Eltern sind derzeit nicht nur finanziell, sondern allumfassend belastet.“ Karl-Heinz Balzer (Freie Wähler) sagte, seine Fraktion halte die Zuschusserhöhung auch aus einem weiteren Grund für wichtig: „Wir haben, erst recht seit Pandemiezeiten, ein Riesenproblem mit Elterntaxis. Da müssen wir schauen, dass es nicht noch mehr Argumente gegen das School-Abo gibt.“

Christine Knoß (Grüne) kommentierte: „Das war längst überfällig, es hat viel zu lange gedauert.“ Für Eltern, erst recht wenn sie mehrere ÖPNV-nutzende Kinder hätten, sei der Ticketpreis immer noch „eine stattliche Summe“. Ernst-Peter Morlock (SPD) bedauerte: „Von einem Schülerbonus wie in Stuttgart oder einem 365-Euro-Ticket für Schüler sind wir leider noch meilenweit entfernt“. Allerdings gebe es ja Anlass zur Hoffnung, meinte er – und bezog sich dabei auf erste Überlegungen von VVS, Verbundlandkreisen und Stadt Stuttgart, das School-Abo weiterzuentwickeln und ein attraktives Schüler-Jahresticket aus der Taufe zu heben.

Die Frage der Zumutbarkeit

Weniger Einhelligkeit gab es bei einem Thema, das die Grünen aufs Tapet gebracht hatten: Sie hatten beantragt, die in der Schülerbeförderungssatzung festgelegte „zumutbare Wartezeit“ für Schüler vor und nach Schulbeginn, die aktuell bei 45 Minuten liegt, auf 30 Minuten herunterzukorrigeren. Bei verpassten Anschlüssen oder Anfahrten aus entlegeneren Orten müssten Schüler oft vor und nach der Schule sehr lange Wartezeiten überbrücken.

„Warum muss das sein? Die Schüler haben sowieso schon einen verdammt schweren Alltag“, fand Christine Knoß – und meinte angriffslustig: „Die meisten Kreisräte kommen mit dem Auto zur Sitzung. Was Sie für sich unzumutbar halten, halten Sie für Schüler für zumutbar.“

Was ist Luxus, was Notwendigkeit?

Die Kreisverwaltung argumentierte gegen den Antrag. Man habe – Ludwigsburg ausgenommen, weil der Zehn-Minuten-Takt im Stadtgebiet gegeben sei – mehr als 2500 „relevante Fahrten“ im Kreis geprüft. In 99,22 Prozent sei die zumutbare Wartezeit eingehalten worden. „Die Prüfung zeigte zudem, dass nach den aktuellen Fahrplänen zu den relevanten Unterrichtszeiten eine maximale Wartezeit von 30 Minuten in 97 Prozent der Fälle erreicht werden“, so die Replik in der Beratungsvorlage. Im Kreis gebe es ein sehr gutes Angebot, dass den Anforderungen des Schülerverkehrs „in hohem Maße“ Rechnung trage. Freie-Wähler-Chef Karl-Heinz Balzer fand, man diskutiere ein „Luxusproblem“, das vor allem Eltern betreffe, die ihre Kinder in weiter entfernte Schulen schickten. Im Kreis sei man mit dem Schulverkehr auf hohem Niveau.

Volker Godel (FDP) beurteile den Aufwand in Relation zu den Kosten als zu hoch. Das „Luxusproblem“ wollte er nicht so stehen lassen, plädierte aber dafür, „lieber im Einzelfall nachzujustieren, als mit dem Holzhammer zu kommen und mit starkem Aufwand etwas regeln zu wollen, was nicht so einfach zu regeln ist.“

Für manche Kinder ist es eine Qual

Peter Schimke (Linke) fand: „Wir haben viel ländlichen Raum. Es ist sicher kein Luxusproblem, wenn Kinder mangels entsprechendem Angebot sehr lange warten müssen.“ Ernst-Peter Morlock steuerte als ehemaliger Vize-Schulleiter die Einschätzung bei, dass Kinder vereinzelt gegen sechs Uhr in den Schulbus steigen müssten, um kurz vor sieben an der Schule zu sein, und dann noch 35 bis 40 Minuten bis zum Unterrichtsbeginn warten müssten. „Das ist eine grausame Geschichte, die man den den Schülern da antut. Stellen Sie sich vor, was das für Zehn- oder Elfjährige bedeutet.“

Die Zuschusserhöhung für das School-Abo, die für den Kreis knapp 850 000 Euro Mehrkosten jährlich bedeuten, segneten die Räte ab. Der Grünen-Antrag und ein weiterer der SPD, das School-Ticket – wie in Stuttgart – noch stärker zu bezuschussen, sind ad acta gelegt.

Gefragtes Ticket

Das School-Ticket wurde im Verbundgebiet zuletzt 1,18 Millionen mal abonniert, im Landkreis Ludwigsburg 235 600-mal. Der Jahres-Zuschuss des Kreises bisher: 3,07 Millionen Euro.

Politikum Zuschuss

Der Kreis Ludwigsburg plädierte schon bei der Preiserhöhung im Jahr 2014 für einen höheren Zuschuss, konnte sich damit im Verbund aber nicht durchsetzen. Seitdem brachte die Kreisverwaltung die Erhöhung immer wieder in die Gespräche mit den Verbundlandkreisen ein. Die jetzige Erhöhung sei Ergebnis eines „ausgiebigen Diskussionsprozesses“, erklärt ein Sprecher des Landratsamtes. „Wir sind zufrieden, dass wir jetzt gemeinsam eine für die Eltern und Schüler positive Lösung im Verbundgebiet gefunden haben und den Gremien zur Beschlussfassung vorlegen konnten.“