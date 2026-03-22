Kostspielige Anschaffung: Harry Styles gönnt sich eine Infrarotsauna

Harry Styles bereitet sich auf seine kommende Tournee vor und setzt dabei auf ein bestimmtes Entspannungsritual. Der Popstar hat in seinem Londoner Zuhause angeblich eine Infrarotsauna eingebaut, um die Regeneration seiner Muskeln zu unterstützen.
Popstar Harry Styles (32) hat sich offenbar einen teuren Entspannungsraum zugelegt. Wie britische Medien berichten, gönnte sich der 32-Jährige für sein Haus im Norden Londons eine hochmoderne Infrarotsauna - zum Preis von rund 23.000 Euro. Der ehemalige "One Direction"-Sänger soll die Anschaffung vor allem zur Regeneration seiner Muskeln nach intensiven Trainingseinheiten und Auftritten nutzen.