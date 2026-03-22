Kostspielige Anschaffung: Harry Styles gönnt sich eine Infrarotsauna

Harry Styles bereitet sich auf seine kommende Tournee vor und setzt dabei auf ein bestimmtes Entspannungsritual. Der Popstar hat in seinem Londoner Zuhause angeblich eine Infrarotsauna eingebaut, um die Regeneration seiner Muskeln zu unterstützen.

Popstar Harry Styles (32) hat sich offenbar einen teuren Entspannungsraum zugelegt. Wie britische Medien berichten, gönnte sich der 32-Jährige für sein Haus im Norden Londons eine hochmoderne Infrarotsauna - zum Preis von rund 23.000 Euro. Der ehemalige "One Direction"-Sänger soll die Anschaffung vor allem zur Regeneration seiner Muskeln nach intensiven Trainingseinheiten und Auftritten nutzen.

"Harry achtet derzeit unglaublich auf seine Gesundheit", sagte ein Insider der Zeitung "The Sun". "Er liebt das Laufen und muss während seiner bevorstehenden Tournee in Topform sein. Er wird die Sauna zwischen den Shows nutzen können, um seine Muskeln zu regenerieren."

Infrarotsaunen arbeiten mit speziellen Heizelementen, die Infrarotlicht erzeugen. Dieses wird als wohltuende Strahlungswärme empfunden und direkt von der Haut aufgenommen. Die Anwendung soll Muskelkater lindern, Gelenksteifigkeit verhindern und die Durchblutung anregen. Damit reiht sich Harry Styles in eine Reihe prominenter Fans ein - auch Stars wie Cristiano Ronaldo, Lady Gaga und Ellie Goulding schwören auf die Wirkung der Infrarotsauna.

Harry Styles geht bald auf Tour

Am 6. März hat Harry Styles sein neues Album mit dem Titel "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" veröffentlicht. Ab Mai geht der Musiker damit auf große Welttournee. Im Gespräch mit Apple Music sprach der 32-Jährige über die "Einsamkeit" des Ruhms und seine dreijährige kreative Pause.

"Ich glaube, ich habe ein wirklich ehrliches Gespräch mit mir selbst geführt: Okay, wie soll mein Leben in fünf Jahren aussehen? Und wie kann ich Veränderungen vornehmen, um das zu erreichen? Ich will nicht der Typ sein, der ganz auf sich allein gestellt ist, aber dann sagt: 'Oh, ich habe es wirklich geschafft'", sinnierte er.

Der Singer-Songwriter fügte hinzu: "Ich möchte erfüllt sein und ich möchte tolle Beziehungen zu Menschen haben. Ich möchte tolle Freundschaften mit Menschen haben. Ich möchte eine Familie. Ich möchte diese Dinge. Die Auszeit hat mir einfach ermöglicht, in mich zu gehen und zu sagen: 'Okay, was muss ich tun, um Raum zu schaffen, damit diese Dinge geschehen können? Ich kann nicht einfach erwarten, dass sie mir einfach so passieren.'"