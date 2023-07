Im Freizeitgelände Langes Tal in Oeffingen kann man sich neuerdings Fitness- und Spielgeräte ausleihen – kostenfrei. Die Sportbox lässt sich per Smartphone-App buchen und öffnen.

Das Lange Tal ist eine kleine Freizeitoase am nördlichen Stadtrand von Fellbach. In einer grünen Nische zwischen der Landesstraße und Oeffinger Wohnbebauung finden sich unter anderem ein bestens ausgestatteter Spielplatz, eine große Wiese zum Toben, eine Grillstelle und Sitzgelegenheiten. Vor zwei Jahren ist das Areal um einen Pumptrack, ein Eldorado für Skater und Crossradfahrer, erweitert worden. Nun ist neben dem Basketballplatz eine weitere Attraktion hinzu gekommen: eine sogenannte Sportbox, aus der sich jeder, der mag, kostenfrei an verschiedenen Fitness- und Spielgeräten bedienen kann.

Wie funktioniert das?

Voraussetzung für die Nutzung der Sportgeräte ist eine einmalige Registrierung in einer Smartphone-App („SportBox – app and move“), die sowohl für Apple- als auch Android-Geräte verfügbar ist. Über das Handy kann man dann im Zeitraum zwischen 6 und 21 Uhr einen einstündigen Zeitraum buchen, innerhalb dessen man sich nach Belieben aus der Sportbox bedienen kann. Grundsätzlich ist es möglich, das Equipment mit Freunden und Familie gemeinsam zu nutzen. Bei Verlust oder Beschädigung haftet allerdings derjenige, der gebucht hat.

Was befindet sich in der Box?

In erster Linie gibt es verschiedene Fitnessequipments wie Kugelhanteln (sogenannte Kettlebells), Medizinbälle, Fitness-, Dehn- und TRX-Bänder, Springseile oder Faszienrollen. Aber auch Freizeitsportler sollen auf ihre Kosten kommen: So sind etwa Fuß-, Volley- und Basketbälle, Frisbee-Scheiben, Tischtennisschläger oder Badminton-Sets in der Fellbacher Box enthalten. Über eine kleine mobile Musikbox kann man sich nebenher sogar beschallen lassen. Videos, in denen sich anschauen lässt, wie die Fitnessgeräte richtig einsetzt werden, findet man in der App. Und sein Handy kann man in der Sportbox bei Bedarf sogar laden. Die Stromversorgung erfolgt über eine eigene Solarzelle.

Gibt es so etwas nur in Fellbach?

Im Rems-Murr-Kreis hat außer Fellbach bisher nur Winnenden einen Sportbox eingerichtet. Dort ist eine mit Unterstützung der Hinger-Stiftung angeschafft worden, sie steht auf dem Gelände der Streetworkoutanlage zwischen der Schule am Jakobsweg und der Linsenhalde. Auch in Stuttgart gibt es drei Boxen, eine davon am Neckar in Bad Cannstatt.

Was steckt hinter der Aktion?

Finanziert wurde die Fellbacher Box vornehmlich mit Projektmitteln des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB). Dieser hatte nach der Corona-Pandemie ein sogenanntes Restart-Programm für Kommunen ausgelobt. Voraussetzung für die Unterstützung war eine Kooperation mit einem örtlichen Verein, der rund um die Sportbox ein wöchentliches Fitnessangebot macht. Der TV Oeffingen wird diese Aufgabe in Fellbach übernehmen – allerdings damit erst nach der Sommerpause starten. Ansonsten soll das neue Angebot auch pädagogische Einrichtungen unterstützen. Gedacht sei etwa an die Mobile Jugendarbeit und die Volkshochschule, sagt Stephan Gugeller-Schmieg, der Leiter des Amts für für Bildung, Jugend und Sport. Für die Fellbacher Oberbürgermeisterin Gabriele Zull ist die Box ein weiterer Baustein für mehr Bewegungsmöglichkeiten in der Stadt.

Ist das Angebot nicht Konkurrenz für die Vereine?

Thomas Laissle, Vorstandssprecher des TV Oeffingen, glaubt nicht, dass sein Verein durch die kostenlose Sportbox Mitglieder verlieren wird. Eher das Gegenteil sei möglicherweise der Fall: Die Box könnte als ein Türöffner dienen, Menschen Lust auf Sport machen, den sie dann unter entsprechender Anleitung im Verein fortführen und ausbauen können. Ohnehin sei der TV Oe zurzeit in einem organisatorischen Umstrukturierungsprozess begriffen: Der Ligabetrieb der höherklassigen Sportarten soll künftig von dem Freizeit- und Fitnessangebot getrennt werden, um so beiden Bereichen besser gerecht werden zu können.

Weitere Informationen unter www.sportbox.de