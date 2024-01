Kostenloses Internet: Kaum Bahnhöfe in Baden-Württemberg mit kostenlosem WLAN

1 Mit kostenlosem Internet das Warten auf den Zug überbrücken ist an nur wenigen Bahnhöfen in Baden-Württemberg möglich (Symbolfoto). Foto: imago/Becker&Bredel/imago stock&people













Reisende in Baden-Württemberg können in einem bundesweiten Vergleich an nur wenigen Bahnhöfen der Deutschen Bahn auf kostenfreies WLAN zugreifen. Das zeigen Zahlen des Verbandes Allianz pro Schiene, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Lediglich zwölf von insgesamt 692 Bahnhöfen im Südwesten verfügten 2023 über kostenfreies Internet, was rund zwei Prozent entspricht.