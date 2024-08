Kostenloses Festival in Vaihingen: Die 43. Ausgabe von Umsonst & Draußen geht zu Ende

7 Auf dem Umsonst & Draußen 2024. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Das Umsonst & Draußen, kurz „U&D“, hat am Wochenende die 43. Ausgabe des nicht-kommerziellen Musik-Polit-Kultur-Festivals gefeiert. Bereits zum zweiten Mal wurde drei Tage lang das Gelände an der Krehlstraße in Stuttgart-Vaihingen bespielt. 2023 musste das Umsonst & Draußen aufgrund von artenschutzrechtlichen Bedenken die Vaihinger-Uni-Wiesen verlassen, wo das Festival seit 1980 stattfand. Nachdem der Start im vergangenen Jahr vor allem von schlechtem Wetter geprägt war, gab es am vergangenen Wochenende nur kurze Regenschauer am Samstagnachmittag.