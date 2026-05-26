Ein letztes Mal wandelt die Choreografin Smadar Goshen in der Performance „Passing“ auf den Spuren ihrer 1941 aus Stuttgart deportierten Urgroßmutter. Das erwartet die Teilnehmenden.
War ihr eigener Umzug nach Stuttgart Schicksal oder Zufall? Diese Frage stellte sich der israelisch-deutschen Choreografin Smadar Goshen, als sie den Namen ihrer Urgoßmutter zufällig an der Wand des Mahnmals „Zeichen der Erinnerung“ entdeckte. Nach dem ersten Erschrecken recherchierte die Künstlerin das Schicksal von Paula Kahn, die zur jüdischen Gemeinde Württembergs zählte. Sie wurde am 1. Dezember 1941 von Stuttgart aus nach Riga deportiert, dort verliert sich ihre Spur in einem Massengrab.