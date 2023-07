Nur an wenigen Bahnhöfen in der Region Stuttgart gibt es WLAN

1 WLAN gibt es in allen S-Bahnen im Großraum Stuttgart. In den allermeisten Bahnhöfen in der Region es dauert es aber noch, bis der Service kommt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In der Region Stuttgart können Fahrgäste nur an wenigen Haltestationen kostenlos ins Internet. Die Allianz pro Schiene fordert mehr Anstrengungen von Bund und Ländern.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - An den meisten Bahnhöfen in Deutschland müssen Fahrgäste noch ohne WLAN auskommen. Bundesweit gibt es für die Kunden an nur etwas mehr als jeder zehnten Station (zwölf Prozent) der etwa 5400 Bahnhöfe und Haltepunkte einen kostenfreien drahtlosen Internetzugang, wie der Verein Allianz pro Schiene mitteilte.