1 Das kostenlose Bahnticket gilt in der zweiten Jahreshälfte für einen Monat im Nah- und Fernverkehr des jeweiligen Nachbarlandes. (Symbolbild) Foto: Deutsche Bahn AG/Oliver Lang

Anlässlich der 60-jährigen Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich können junge Menschen kostenlose Bahntickets in das Nachbarland beantragen. Doch die Internetseite ist offensichtlich abgestürzt.









Viele junge Menschen in Deutschland hatten am Montag ab 10 Uhr die kostenlosen Bahntickets nach Frankreich beantragen wollen, doch die Internetseite zur Registrierung war nicht erreichbar. Anlass für die Aktion ist die 60-jährige Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Insgesamt sind 60 000 kostenlose Bahntickets für junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren verfügbar, 30 000 für Deutsche, 30 000 für Franzosen. Mit dem Ticket sind Bahnfahrten in der zweiten Jahreshälfte für einen Monat im Nah- und Fernverkehr des jeweiligen Nachbarlandes möglich.