Kostenexplosion durch Artenschutz: Ist die Hermann-Hesse-Bahn „ein Fass ohne Boden“?

Der FDP-Landtagsabgeordnete Hans-Dieter Scheerer zweifelt die Finanzierung der Bahnreaktivierung an. Der Nabu verteidigt die hohen Ausgaben für den Artenschutz.
Ist der Bau der Hermann-Hesse-Bahn zwischen Calw und Renningen/Weil der Stadt ein „Fass ohne Boden“? So sieht es zumindest der FDP-Landtagsabgeordnete Hans-Dieter Scheerer, der selbst in Weil der Stadt lebt. „Die Investitionen haben sich grob schon vervierfacht. Von der ursprünglichen Kostenschätzung von unter 50 Millionen Euro auf aktuell bisher 207 Millionen Euro“, rechnet der verkehrspolitische Sprecher seiner Fraktion vor.