Kostenentlastung: Bas will Sicherheitsbeauftragte in kleinen Unternehmen abschaffen

Arbeitsschutzvorschriften abbauen – mit dieser Strategie will Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas kleine Unternehmen entlasten.
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will zur Entlastung von Unternehmen Arbeitsschutzvorschriften abbauen. Für kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten soll die Pflicht entfallen, einen Sicherheitsbeauftragten zu bestellen, wie aus einem Konzept des Bundesarbeitsministeriums hervorgeht, das am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Betriebe mit weniger als 250 Mitarbeitenden sollen nur noch einen Sicherheitsbeauftragten ernennen müssen.